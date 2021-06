Matthew Perry annule ses fiançailles sept mois seulement après avoir proposé

Dans une déclaration à People, Perry a déclaré: « Parfois, les choses ne fonctionnent pas et c’est l’une d’entre elles. Je souhaite le meilleur à Molly. »

Le couple a commencé à se fréquenter en 2018 et s’est fiancé en novembre de l’année dernière, Perry l’appelant la « plus grande femme du monde ».

La spéciale unique a vu Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc tous ensemble pour la première fois depuis la fin de l’émission en 2004.

Perry a poursuivi: « Ce n’est pas sain, c’est sûr, mais je disais parfois une phrase et ils ne riaient pas, et je transpirais et j’avais des convulsions si je n’avais pas le rire que j’étais censé avoir. Je paniquerais. en dehors. »