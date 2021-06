Matthew Perry a refusé une fois d’embrasser Sarah Paulson lors d’une « soirée make-out »

S’adressant à Kimmel, Paulson a expliqué : « Elle [Carrie Fisher] m’a demandé si je voulais venir à la soirée de baiser de Gore Vidal – la soirée de baiser de Gore Vidal. Carrie avait ça et c’était son idée d’appeler ça la soirée de drague. »

Après avoir décrit certaines des personnes présentes – dont Shirley MacLaine et Queen Latifah – Paulson a expliqué à quel point elle était «paniquée».

Elle a ajouté: « Je n’ai vu personne s’embrasser, mais il y avait un chapeau avec des noms dedans et vous étiez censé vous embrasser avec celui que vous avez sorti du chapeau.

« Matthew Perry a sorti mon nom du chapeau et a rapidement quitté la pièce. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle savait que son nom avait été sorti du chapeau, Sarah a expliqué : « Parce que je l’ai vu. Il s’est dit : ‘Oh, eh bien…’ Et il a répondu ‘Je t’ai eu.’ Et j’étais comme, ‘Euh, eh bien, embrassons-nous.’ Et il m’a dit ‘Non.' »