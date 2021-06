Matthew Perry a raconté ses souffrances pendant Friends

L’épisode spécial de Amis, La réunion, a servi à en apprendre un peu plus sur la vie des protagonistes de ce succès monumental qu’était la comédie créée par David Crane et Marta Kauffman. L’un des acteurs qui a surpris par ses déclarations était Matthieu Perry, dont on connaissait ses problèmes de drogue et d’alcool, mais rien ne suggérait qu’au cours de l’émission il ait subi une autre souffrance.

Perry, qui a joué le spirituel Chandler Bing dans la série, ça a ému tout le monde quand a reconnu qu’il avait de graves problèmes d’anxiété chaque fois qu’ils enregistraient avec un public en direct parce qu’il doutait de ses talents de comédien et avait très peur d’échouer dans ses routines.

L’anxiété de Matthew Perry sur Friends







« Chaque soir, j’avais l’impression que j’allais mourir si les gens ne riaient pas. Parfois, je disais une ligne et ils ne riaient pas et je transpirais. Je viens de faire des crises. Si je n’avais pas le rire que j’étais censé avoir, ça m’a fait peur. »C’est la révélation inconfortable de Matthew qui a surpris les habitants et les étrangers avec sa déclaration. Ses collègues ont affirmé ne pas être au courant de cette situation.

L’acteur a admis que ses périodes d’abus de drogue et d’alcool avaient fait travailler pour lui trois saisons de la série. « un peu déroutant ». Une intervieweuse lui a demandé quel était son épisode le moins préféré et l’interprète n’a pas hésité : « Je pense que la réponse est que je ne me souviens pas de trois ans de ça; quelque part entre la saison 3 et 6 ».

Le comédien est entré en cure de désintoxication en 1997 pour son addiction à la vicodine et en 2001, il a dû reprendre un traitement pour son abus d’opiacés et d’alcool. Votre participation à Amis, La Réunion, Il a inquiété les fans pour son manque d’expression, mais la vérité est que l’acteur avait été opéré par un dentiste quelques heures avant l’enregistrement et cela l’a affecté.