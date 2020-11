Matthew Morrison est le Grinch dans la comédie musicale Dr.Seuss de NBC à venir en décembre

Joie La star Matthew Morrison passe au vert pour les vacances cette année, alors que l’interprète nominé aux Tony dirigera une nouvelle émission spéciale musicale basée sur le livre classique de Dr. Seuss. Comment le Grinch a volé Noël. Surnommé The Grinch Musical du Dr Seuss, le spécial sera diffusé sur NBC le 9 décembre. Morrison jouera le rôle du voleur de Noël titulaire, et le spectacle co-vedette également le gagnant de Tony, Denis O’Hare (Gros petits mensonges) comme le vieux Max, Booboo Stewart (Descendants 3) en tant que jeune Max, et Amelia Minto (Les filles perdues) comme Cindy-Lou Who.

« Bien que la pandémie présente certains défis pour donner vie à la comédie musicale, nous organisons un spectacle vraiment spécial avec des choses folles, amusantes et imaginatives », Matthew Morrison a dit de la comédie musicale à venir cette semaine sur Le spectacle d’aujourd’hui.

« Dr. Seuss est une partie indélébile de toutes nos vies et nous sommes ravis d’apporter une production scénique de La comédie musicale Grinch! à notre public « , ajoute Doug Vaughan, vice-président exécutif des programmes spéciaux de NBC Entertainment. » Il s’agit d’un ajout parfait à nos traditions de programme annuel des Fêtes et à une émission télévisée que toute la famille appréciera. «

La version originale du livre de contes Comment le Grinch a volé Noël a été publié pour la première fois en 1957. Il suit un grincheux vert connu sous le nom de Grinch, un solitaire qui méprise tout ce qui concerne les vacances de Noël. Dans l’espoir de mettre fin à cette journée spéciale, le Grinch vole des objets de Noël à la ville de Whoville la veille de Noël, mais après que son cœur ait grandi de trois tailles, la créature irritable en vient à changer d’avis.

En 1966, Comment le Grinch a volé Noël a été adapté en un téléfilm d’animation. Boris Karloff joue le rôle de la voix du Grinch en plus de raconter l’histoire. De nouvelles chansons avec des paroles ont été enregistrées pour la spéciale animée, y compris la chanson souvent citée, « You’re a Mean One, Mr. Grinch ». Plus d’une décennie plus tard, le Grinch est revenu dans la suite du téléfilm Halloween est la nuit du Grinch avec Hans Conried qui reprend le rôle.

Jim Carrey a également fourni sa propre interprétation du rôle emblématique dans une version filmée en direct de Comment le Grinch a volé Noël en 2000. En plus d’être frappé au box-office, le film a été bien accueilli par le public et est régulièrement revisité par de nombreux fans à chaque saison des fêtes. Plus récemment, un redémarrage animé par ordinateur appelé Le grinch a été libéré dans les théâtres, cette fois avec Benedict Cumberbatch comme la voix de l’habitant vert des cavernes. Cette version a connu un succès encore plus grand, rapportant plus de 511 millions de dollars dans le monde pour devenir le film de vacances le plus rentable de tous les temps.

Comme Le grinch semble être plus populaire que jamais, il n’est pas surprenant de voir NBC se tourner vers l’histoire classique du Dr Seuss pour une nouvelle adaptation. Le grinch est également juste la dernière histoire à obtenir un traitement musical télévisé de NBC. Parmi les autres émissions majeures pour obtenir une production en direct sur le réseau, citons Le son de la musique, Peter Pan, Laque pour les cheveux, Le Wiz, et Jesus Christ Superstar. La comédie musicale The Grinch du Dr Seuss sera diffusé sur NBC le 9 décembre à 20 h HE. Cette nouvelle nous vient de The Today Show.

Sujets: La comédie musicale The Grinch du Dr Seuss