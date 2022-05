Matthew Morrison annonce la sortie de So You Think You Can Dance

Matthew Morrison est sorti à Donc tu penses pouvoir danser. Par Variété, l’ancien Joie La star n’avait pas « suivi les protocoles de production de la compétition, ce qui avait conduit à sa sortie. Morrison a également publié une déclaration confirmant qu’il ne fera plus partie de la série Fox à l’avenir. Vous pouvez lire la déclaration ci-dessous.

« Avoir l’opportunité d’être juge sur So You Think You Can Dance a été un honneur incroyable pour moi. Par conséquent, j’ai le plus grand regret de vous informer que je vais quitter le spectacle. Après avoir filmé les auditions pour le spectacle et terminé la sélection des 12 finalistes, je n’ai pas suivi les protocoles de production du concours, m’empêchant de pouvoir juger équitablement le concours. Je ne peux pas m’excuser assez auprès de tous et je regarderai à vos côtés tous sur ce que je sais être l’un des meilleures saisons à ce jour.