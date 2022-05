Matthew McConaughey se rend dans sa ville natale d’Uvalde, au Texas, après une fusillade à l’école

Matthew McConaughey est retourné dans sa ville natale d’Uvalde, au Texas, après la fusillade de masse de mardi à l’école élémentaire Robb qui a tué 19 enfants et deux enseignants.

AUJOURD’HUI a confirmé que McConaughey s’était rendu à Uvalde pour rendre hommage aux membres de la communauté.

Le représentant du Texas, Tony Gonzales tweeté photos de McConaughey, 52 ans, visitant la communauté vendredi.

« Cette semaine a été un rappel solennel que le mal existe dans le monde, mais nous ne le laisserons jamais nous briser », a écrit Gonzales. « Nous nous unirons pour être un rappel encore plus puissant que l’amour ne manque jamais et qu’ensemble, nous pouvons changer les choses. »

Il a ensuite ajouté: « Appréciez Matthew McConaughey, originaire d’Uvalde, qui nous aide à guérir. »

Dans un poste de suiviGonzales a de nouveau remercié McConaughey et a écrit que sa présence « a apporté tant de visages souriants à Uvalde ».

McConaughey s’est arrêté au Uvalde Civic Center vendredi, selon NBC News.

Son apparition dans sa ville natale a fait suite à un message sincère appelant à la fin de la violence armée qui a été partagé sur ses comptes de médias sociaux mercredi.

« Nous ne pouvons pas expirer une fois de plus, trouver des excuses et accepter ces réalités tragiques comme le statu quo », a écrit McConaughey. «En tant qu’Américains, Texans, mères et pères, il est temps de réévaluer et de renégocier nos désirs à partir de nos besoins. Nous devons réorganiser nos valeurs et trouver un terrain d’entente au-dessus de cette réalité américaine dévastatrice qui est tragiquement devenue le problème de nos enfants.

L’acteur a qualifié les fusillades de masse d' »épidémie que nous pouvons contrôler ».

À la fin de la lettre, il a déclaré: «Et à ceux qui ont déposé leurs proches à l’école sans savoir qu’aujourd’hui était au revoir, aucun mot ne peut comprendre ou guérir votre perte, mais si les prières peuvent apporter du réconfort, nous les ferons venir. .”

McConaughey était l’une des nombreuses personnalités publiques qui ont utilisé les médias sociaux pour exprimer leurs condoléances et appeler au changement.

La superstar de la NBA, LeBron James, a offert ses pensées et ses prières sur Twitter.

« Il faut simplement qu’il y ait du changement ! DOIT ÊTRE!! » il a écrit. « Prier le ciel au-dessus de tous avec des enfants ces jours-ci dans les écoles. »

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a abordé avec passion la fusillade lors d’une conférence de presse d’avant-match mardi.

« Quand allons-nous faire quelque chose ?! Kerr a demandé, tremblant d’émotion, dans un clip téléchargé sur l’équipe Twitter Compte. « Je suis tellement fatigué de me lever ici et d’offrir mes condoléances aux familles dévastées qui sont là-bas. J’en ai tellement marre… des moments de silence. Suffisant! »

Après la fusillade, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a confirmé lors d’une conférence de presse que le tireur était soupçonné d’être un homme de 18 ans qui fréquentait un lycée voisin. L’homme a été tué par balle par la police après le massacre.

La fusillade à l’école d’Uvalde s’est produite un jour après que le FBI a publié de nouvelles statistiques montrant que les incidents de tireurs actifs en 2021 ont augmenté de plus de 50 % par rapport à 2020 et de près de 97 % depuis 2017.

