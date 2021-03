Matthew McConaughey réfléchit à son rôle dans un clip vidéo de Trisha Yearwood en 1992

Avant qu’il y ait Wooderson, il y avait Walkaway Joe!

Matthew McConaughey a peut-être obtenu sa grande pause en jouant David Wooderson dans «Dazed and Confused» en 1993, mais ce n’était pas sa première fois devant la caméra.

L’année précédente, il a joué dans le clip de musique country de Trisha Yearwood pour son single «Walkaway Joe», et il s’est souvenu de ce rôle très précoce dans une récente interview sur «The Kelly Clarkson Show».

«Eh bien, ‘Walkaway Joe’, je pense que c’était au début de 1992, je vais à l’université ici à l’Université du Texas – c’était avant ‘Dazed and Confused’ – et j’essayais de faire des petits boulots devant la caméra quand je pouvais et que je me suis retrouvé dans ce clip pour jouer Joe », a-t-il déclaré à Clarkson dans une interview virtuelle depuis Austin, Texas.

McConaughey était au début de la vingtaine dans le clip vidéo, qui présentait également des voix de Don Henley. La star du «Dallas Buyers Club» a joué un idiot qui séduit une adolescente et l’entraîne dans une vie de crime.

Il y a beaucoup de scènes en noir et blanc maussades de McConaughey et de son amour qui se regardent dans les champs de maïs, conduisent sur des routes de campagne poussiéreuses et, à un moment donné, plongent maigres, avant qu’il ne l’abandonne finalement dans un motel.

«Les choses vont bien, puis là où nous nous retrouvons au dernier arrêt, elle se réveille et Joe, moi-même, n’est nulle part», a rappelé McConaughey à Clarkson.

Bien qu’il soit apparu dans le clip, il n’a jamais partagé aucune scène avec Yearwood et a révélé qu’il n’avait toujours jamais rencontré le chanteur de country en personne.

Yearwood s’est également penchée sur la toute première performance de McConaughey dans sa vidéo dans une interview de 2014 avec People.

«Il a été choisi par des talents locaux à Austin, au Texas, où les images ont été tournées», a-t-elle déclaré. «La performance avec Don Henley a été tournée à Nashville, donc je n’ai jamais rencontré Matthew.

Elle a également plaisanté en disant que «s’il veut un jour être dans une autre vidéo de Trisha Yearwood, je ne le ferai pas auditionner.