Matthew McConaughey réagit à une cassette d’audition étourdie et confuse

McConaughey a joué dans le Comédie de 1993 comme le Wooderson, un grand gamin à la voix douce et légèrement effrayante – un rôle qui, selon lui, n’a jamais été qu’un «petit job d’été».

McConaughey sourit en regardant le clip, avant de dire à la fin: « Bien! Regardez ça. Donc, cette audition – que je n’ai jamais vue – était mon audition pour Wooderson en Hébété et confus.«

Parlant de son passé, il ajoute: « YTu pensais que tu pourrais avoir un petit travail de trois jours pour un passe-temps d’été. Vingt-huit ans plus tard, J’ai encore une petit job d’été qui s’est transformé en une carrière. »

En fin de compte, le personnage était en fait une combinaison du scénario de Linklater et de McConaughey caractérisation – l’annonce de l’acteur libbing ayant même apparemment engendré l’intemporel «bien, bien, bien», le slogan intemporel de Wooderson.

« Quand j’ai rencontré Matthew pour la première fois, il est entré et il est, comme, ce type vraiment beau et net, et cela m’a mis hors de moi, ‘cause Je n’ai jamais vu Wooderson comme ça », a expliqué Linklater.