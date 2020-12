Matthew McConaughey qualifie la «gauche illibérale» d’hypocrites

Matthew McConaughey dit que la « gauche illibérale » est hypocrite pour avoir « patronné » les partisans de Trump dans le déni des résultats des élections.

Matthew McConaughey a condamné l’hypocrisie à Hollywood après les élections de 2020 concernant le refus des partisans de Trump de sa perte sur le podcast de Russell Brand Sous la peau. NurPhoto / « [There is] une sorte de désinvolture, comme: «Oh, ils sont stupides, ils votent pour le Brexit, ils votent pour Trump. Je n’aime pas ça et je n’aime pas l’entendre », a déclaré Brand lors de l’épisode de la semaine dernière. McConaughey a répondu: «Il y a beaucoup [of people] sur cette gauche illibérale qui est absolument condescendante, condescendante et arrogante envers les 50% restants. «Je suis sûr que vous l’avez vu dans notre industrie lorsque Trump a été voté il y a quatre ans, ils étaient dans un déni qui était réel. Certains d’entre eux étaient dans le déni absolu », a poursuivi McConaughey. « [Now] on dirait que Biden est notre gars. Maintenant, vous avez le droit de nier, car leur côté a de fausses nouvelles. Et je comprends, ils ont reçu de fausses nouvelles. Personne ne sait à quoi croire, non? Alors ils abattent leur dernier bastion de défense », finit-il. McConaughey a fait une tournée de presse ces dernières semaines pour promouvoir son nouveau livre, Greenlights. Le livre est un mémoire qui traite de sa jeunesse, de sa famille et de son ascension vers la gloire après son rôle d’évasion dans Hébété et confus.

[Via]