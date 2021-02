Matthew McConaughey partage la véritable histoire de sa tristement célèbre audition Titanic

À bien des égards, la fonctionnalité de 1997 Titanesque était le dernier blockbuster hollywoodien à l’ancienne, s’appuyant sur le pouvoir des stars et une histoire dramatique pour conquérir le public au lieu de CGI ou de la reconnaissance de la marque. Les rumeurs entourant la réalisation du film ont pris des proportions épiques depuis. Une légende de longue date était que Matthew McConaughey devait jouer le rôle principal de Jack Dawson jusqu’à ce que Leonardo DiCaprio entre en scène. Dans une interview avec Rob Lowe, McConaughey a admis que son audition s’était si bien déroulée qu’il était convaincu qu’il avait réussi le rôle.

« Alors je suis allé lire avec Kate Winslet et ce n’était pas l’une des auditions – ils l’ont filmée donc c’était comme dans le temps de test d’écran. Après notre départ, vous savez, c’était l’une de ces auditions où ils m’ont suivi. et quand nous sommes sortis, ils se sont dit: «Cela s’est très bien passé. Je veux dire, un peu comme des câlins. Je pensais vraiment que ça allait arriver. Ce n’est pas le cas. «

Au moment où Titanesque était en train de se faire, le réalisateur James Cameron cherchait une piste charismatique pour endosser le rôle de Jack. Matthew McConaughey était déjà une star de cinéma établie à ce moment-là. Mais Cameron a finalement décidé que le rôle de Jack avait besoin de quelqu’un de plus jeune. C’est à ce moment-là qu’un jeune acteur nommé Leonardo DiCaprio a été porté à son attention.

Malheureusement, DiCaprio n’était pas intéressé à faire une romance à gros budget. Malgré ses débuts dans les sitcoms, le jeune acteur s’était déjà fait un nom sur le circuit indépendant avec des performances acclamées par la critique dans Journaux de basketball et Que mange Gilbert Grape. DiCaprio n’avait guère envie de faire partie du blockbuster hollywoodien, mais sa scène d’audition a convaincu Cameron, bien que l’acteur lui-même ne consacre que peu d’efforts.

« [DiCaprio] lisez-le une fois, puis j’ai commencé à faire des bêtises, et je ne pourrais plus jamais le convaincre de se concentrer dessus. Mais pendant une fraction de seconde, un rayon de lumière est descendu du ciel et a illuminé la forêt. «

Il est étrange de considérer que McConaughey a fait tapis pour son audition, était déjà une grande star de cinéma établie et voulait vraiment jouer Jack, mais Cameron a choisi d’aller avec DiCaprio à la place, qui avait peu d’expérience dans la réalisation de films à gros budget, et intérêt encore moindre à devenir une star.

Pourtant, l’instinct de Cameron ne peut être critiqué, car le film est devenu l’un des plus grands succès de tous les temps. La performance de DiCaprio s’est avérée si écrasante que « Leomania » est devenue un phénomène légitime de la culture pop, et son rôle de Jack Dawson est devenu le personnage le plus populaire de la carrière de DiCaprio.

En ce qui concerne McConaughey, il a pu se remettre de son échec Titanesque auditionner et continuer à faire une série de films à succès critique et commercial. McConaughey et DiCaprio se rencontreraient plus tard à l’écran pour une brève scène dans le loup de Wall Street, où le personnage de McConaughey a agi en tant que mentor pour Jordan Belfort de DiCaprio. Peut-être pour compenser le temps que DiCaprio a instruit McConaughey lors de l’atterrissage d’un Titanesque audition.

Sujets: Titanic