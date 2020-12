Matthew McConaughey ne fera jamais un rôle Rom-Com qui l’oblige à «  ramper  » vers un amant – «  Quelle femme veut ce gars?  »

Matthew McConaughey est une légende du genre de la comédie romantique. Ayant joué dans des films tels que Comment perdre un mec en 10 jours et L’organisateur de mariage, il s’est cimenté dans la tradition des films de poussins.

Pourtant, même si McConaughey aimait jouer dans des comédies romantiques, il avait certaines normes qu’il gardait pour les personnages qu’il jouait. Le plus important était de s’assurer que ses personnages ne «retournaient jamais» vers leurs amants et demandaient leur pardon.

Les rôles de Rom-Com sont difficiles pour Matthew McConaughey

McConaughey a joué dans sa juste part de comédies romantiques. Bien que les comédies romantiques ne recueillent pas la même estime que les drames, elles nécessitent encore beaucoup d’efforts pour être exécutées.

Pour McConaughey, le plus grand défi consiste à maintenir une énergie «légère» tout au long du film. Il a partagé ses réflexions dans une interview de la Fondation SAG-AFTRA refaite en 2014.

«Le défi avec ceux-ci, c’est difficile parce qu’ils sont légers… et ils sont censés être légers», a déclaré McConaughey. «Donc, votre fréquence, votre bande passante pour les émotions est assez élevée, assez flottante, et ce n’est pas si large. Si vous aimez trop fort ou criez trop fort, ou même riez trop fort, cela rebondit sur cette bande passante et il est vraiment difficile de se rattraper pour revenir.

McConaughey trouve l’équilibre énergétique important car s’il est rejeté, il devient difficile de convaincre les téléspectateurs que l’histoire est réelle.

«Vous savez que vous allez avoir la scène de la rupture, et si c’est trop dur… nous ne vous croirons pas – nous n’avons pas le temps de vous récupérer – vous remettre ensemble. … Le défi est de les garder légers.

Matthew McConaughey s’est concentré sur le fait que ses performances Rom-Com se sentent naturelles

L’approche de McConaughey pour créer des personnages authentiques dans les comédies romantiques est contre-intuitive. Au lieu de se concentrer sur les détails personnels de son personnage, il se concentre sur l’échange entre lui et sa co-star.

«Le naturel, c’était mon approche… parce que c’est tellement une question de plaisanterie, de chimie, de ping-pong verbal qu’il faut jouer avec l’autre. Et vous ne pouvez pas vraiment – je ne pense pas que vous devriez vraiment prendre les choses à la lettre en tant qu’acteur dans ces domaines. Parce qu’une fois de plus, ils perdront leur fluidité.

McConaughey comprend que bien que chaque personnage ait sa propre histoire, ce n’est pas l’objet du film.

«« Get Off of My Cloud »est la chanson que je chante lorsque je travaille dans certains d’entre eux», a déclaré McConaughey. «Parce qu’ils ne parlent jamais vraiment – peut-être que le gars travaille dans une agence de publicité, mais ce n’est sûrement pas un film sur son métier. … Peut-être que la fille est une écrivaine en herbe, mais le film ne parle pas de ses capacités d’écriture … Ce sont ces choses pour conclure cette petite romance dont nous savons qu’elle va se rencontrer, se réunir, quelqu’un va conquérir l’autre, ils vont rompre, et généralement le gars ira à la poursuite de la fille à la fin.

Matthew McConaughey ne tolère pas que ses personnages supplient leurs amants de revenir

Même si McConaughey aimait jouer dans des films de filles, il avait toujours des standards. Il n’est pas fan de ramper et détestait voir ses personnages implorer leurs intérêts amoureux de les reprendre.

«Plusieurs fois, ils sont écrits, le gars revient à quatre pattes», a déclaré McConaughey. «Malheur à moi, je n’étais personne sans toi, mon Dieu, si tu me ramènes seulement. … Je disais toujours: «Je dois repartir dignement, mec». Ça ne me dérange pas de dire «Je suis désolé», ça ne me dérange pas de dire: «Hé, tu veux donner une autre chance? Cela ne me dérange pas, mais ce gars qui recule, quelle femme veut ce gars?