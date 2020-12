Matthew McConaughey n’a jamais été censé décrocher son rôle déterminant dans «  A Time To Kill  » – «  Laissez-moi vous dire, cela ne se produit jamais  »

Le rôle de Matthew McConaughey dans Un temps pour tuer a changé sa vie pour toujours, mais il n’était jamais censé l’obtenir. Lorsque le film était tourné au milieu des années 90, il était un acteur inconnu avec peu de crédits d’acteur à son nom.

Cependant, avec un peu de persévérance, un bon timing et beaucoup de chance, McConaughey a réussi à décrocher le rôle principal et à devenir la superstar qu’il est aujourd’hui.

Matthew McConaughey était à l’origine censé être un membre du Klan dans « A Time To Kill »

Matthew McConaughey et Sandra Bullock dans une scène du film «A Time To Kill»

Quand McConaughey s’est impliqué pour la première fois Un temps pour tuer, il était prévu pour un rôle beaucoup plus petit. Il avait initialement été en pourparlers pour jouer le rôle d’un membre du Ku Klux Klan, mais avait les yeux rivés sur le rôle principal qu’il finirait par décrocher. Cependant, le réalisateur a estimé que McConaughey n’avait aucune chance de l’obtenir.

«Il se met à rire, il dit:« Je pense que c’est une excellente idée, mais laissez-moi vous dire que cela n’arrive jamais », a déclaré McConaughey dans une interview refaite en 2014 avec la Fondation SAG-AFTRA

Le réalisateur Joel Schumacher a dit à Matthew McConaughey de ne pas espérer après l’audition

Même si le réalisateur Joel Schumacher a d’abord ri McConaughey hors de la salle, il est resté dans l’esprit de Schumacher. Peu de temps après, il a appelé McConaughey pour une audition.

«Cela lui est resté, et il m’a appelé quelques semaines plus tard et m’a dit: ‘Je voudrais te tester pour le rôle de Jake Brigance.’»

Lorsque McConaughey a été appelé à auditionner, Schumacher a choisi un moment et un lieu obscurs pour l’héberger. Apparemment, cela a été fait dans l’espoir de protéger McConaughey, car une audition infructueuse aurait mis une marque noire sur sa carrière naissante. Après que McConaughey ait terminé l’audition, Schumacher s’est assuré de lui rappeler qu’il n’allait toujours pas obtenir le rôle.

Les étoiles se sont alignées et Matthew McConaughey a décroché son rôle principal dans « A Time To Kill »

Malgré les rappels constants de Schumacher qu’il n’avait aucune chance d’obtenir le rôle, les marées ont tourné pour McConaughey. Pendant que tu dormais, un film dans lequel sa co-star Sandra Bullock avait joué auparavant, a eu une forte ouverture, ce qui a rendu le studio plus disposé à signer sur un acteur inconnu comme McConaughey. Kevin Spacey, un autre de ses co-stars, avait également un projet bien réussi à peu près au même moment, donc soudainement lancer McConaughey ne semblait pas aussi risqué.

Plus tard, alors qu’il travaillait sur un autre projet, McConaughey a finalement reçu l’appel qu’il avait effectivement obtenu le rôle. Cependant, la décision de désigner un acteur inconnu pour un rôle aussi important a été examinée de près par les médias. McConaughey, cependant, a permis à toute l’attention de se détacher de son dos.

« Eh bien, je ne pensais certainement pas que c’était un examen minutieux à l’époque », a déclaré McConaughey. «Je me souviens avoir vraiment ri quand je faisais la queue au supermarché. Et j’ai regardé en bas et j’étais sur deux couvertures de deux magazines, et l’un d’eux dit: « Matthew McConaughey sauve les films. » Et j’étais comme [laughs]. Et puis j’ai dit: ‘J’achète ces deux magazines.’ »

La vie de Matthew McConaughey a changé pour toujours après « A Time To Kill »

Après la sortie très réussie de Un temps pour tuer, Le profil de McConaughey a considérablement augmenté. Il a été soudainement jeté aux yeux du public et a perdu l’anonymat dont il jouissait autrefois en tant qu’acteur en difficulté.