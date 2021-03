Matthew McConaughey lance sa propre chaîne YouTube

La pandémie a permis à de nombreuses grandes personnalités du monde du divertissement de disposer d’une grande quantité de temps libre, qu’elles ont principalement utilisé pour se rapprocher de leurs fans via leurs réseaux sociaux ou d’autres types de plateformes. Le plus récent à rejoindre cette tendance a été le vainqueur du oscar Matthew McConaughey, qui a lancé aujourd’hui sa nouvelle chaîne sur YouTube.

Jusqu’à présent, l’acteur a publié deux vidéos, la première étant une introduction au thème qui sera implémenté au sein de la chaîne, décrivant ouvertement ce que ses fans peuvent attendre du contenu généré dans sa nouvelle facette en tant que vlogger.

« McConaughey ici et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. C’est un point d’arrivée où je vais partager qui je suis, ce que je ne fais pas, ce que je crois et ce que je ne fais pas, ce que je fais et ce que je ne fais pas, ainsi que quelques approches de ma vie que j’ai trouvé utile et constructif en cours de route », a-t-il souligné.

L’acteur assure également qu’il cherche à partager quelques « recettes dans l’art de vivre qui l’ont aidé dans ce rodéo dans lequel nous vivons tous » et il y a même des choses qu’il a réussi à apprendre ou qu’il a entendues tout au long de sa 51 ans.

Après la vidéo de présentation, son deuxième matériel publié sur la plateforme est une invitation pour ses followers à faire des dons à sa fondation « Continue de vivre», Qui vise à bénéficier à ces personnes dans l’état de Texas qui ont été fortement touchées après les tempêtes hivernales qui ont causé de gros dégâts aux infrastructures de la région en février dernier.

La dernière fois que McConaughey a été vu dans une première de film en 2019, dans laquelle il a créé pas moins de quatre productions: « Les messieurs», Comédie policière réalisée par Guy Ritchie, « Le Beach Bum » de Harmony Korine, « Entre deux fougères: le film« , Comédie de la plate-forme Netflix et »Sérénité», Thriller avec Anne Hathaway.