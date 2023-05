Matthew McConaughey jouera dans Les rivaux d’Amziah

Alors qu’il était occupé à retrouver ses véritables racines auprès d’un frère potentiel perdu depuis longtemps et d’un autre acteur primé Woody Harrelson, Matthieu McConaughey est sur le point de remonter sur son cheval pour un autre projet majeur à venir. Selon un rapport de Deadline, il fera équipe avec le réalisateur Andrew Patterson pour un nouveau thriller policier appelé Les rivaux d’Amziah. Black Bear International et WME Independent vendront le projet lors du festival international de Cannes.





Les rivaux d’Amziah est sur le point d’être le prochain grand thriller policier d’Andrew Patterson, qui sera réalisateur, producteur et scénariste pour le long métrage se déroulant dans son état d’origine, l’Oklahoma. Il a déjà lancé son tout premier film L’immensité de la nuit, qui a été repris par Amazon Studios. Les autres producteurs du projet incluent Harry Potter alun David Heyman et Jeffrey Clifford de Heyday Films, Teddy Schwarzman de Black Bear International, Michael Heimler et Will Greenfield. Les producteurs exécutifs sont Rob Silva, Christopher Casanova et John Friedberg. Matthew McConaughery est le seul casting confirmé à ce jour.

Alors que la plupart des détails de l’intrigue et d’autres acteurs potentiels restent étroitement secrets pour le moment, le film devrait être un thriller policier profondément atmosphérique axé sur les personnages avec le paysage éloigné de l’Oklahoma en toile de fond. McConaughey jouera le rôle principal d’Amziah King.

Le producteur Schwarzman a fait remarquer l’opportunité unique de s’associer à la fois à Patterson et McConaughey sur ce qu’il assure être un long métrage exceptionnellement conçu.

« Black Bear est ravi de s’associer à nos amis de Heyday pour soutenir la création audacieuse qui sera Les rivaux d’Amziah King. Le cinéma visionnaire d’Andrew Patterson et le talent extraordinaire de Matthew McConaughey sont sûrs d’offrir au public un film vraiment original et captivant.

Pendant ce temps, David Heyman n’a offert que des éloges pour les compétences de Patterson derrière la caméra.

« Quand j’ai regardé pour la première fois L’immensité de la nuit il était clair pour moi qu’Andrew Patterson était un talent remarquable avec une vision singulière. Je suis incroyablement excité de travailler avec Andrew et de le soutenir, lui et Matthew, alors qu’ils donnent vie à Amziah et font ce que je crois être un film extraordinaire.

Quoi d’autre McConaughey a en préparation

Plus récemment, McConaughey est apparu dans la comédie d’action de Guy Ritchie Les Messieurs (2019), et a repris son rôle de voix off de Buster Moon dans le film d’animation d’Illumination Chante 2 (2021). Il est également actuellement en négociation pour jouer dans l’un des Yellowstoneles spin-offs prévus de la suite, a une série Apple TV + prévue avec Woody Harrelson et Ruisseau de Schitt créateur David West Read, et dirige la série animée de Netflix AgentElvisprêtant sa voix au légendaire crooner tout en étant également producteur exécutif.