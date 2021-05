Matthew McConaughey gagne du terrain dans une course potentielle pour le gouverneur du Texas

Matthew McConaughey pourrait bien finir par devenir gouverneur du Texas. A cette époque, l’acteur connu pour Vrai détective parmi de nombreux autres rôles acclamés, il ne se présente pas officiellement aux élections, bien qu’il ait déjà joué avec l’idée dans des interviews. À un moment donné, Matthew McConaughey est allé jusqu’à dire que se présenter aux élections du gouverneur était «une vraie considération», mais il n’était pas clair s’il avait réellement examiné la possibilité, ou s’il avait pris de vraies mesures pour lancer une véritable campagne.

Selon un nouveau rapport de Politico, McConaughey a depuis passé discrètement des appels téléphoniques à des noms influents dans les cercles politiques du Texas. Cela inclut des appels à un « républicain modéré aux poches profondes » et à un « PDG de l’énergie », censés « prendre leur température sur la course et parler de jeter sérieusement son chapeau dans le ring ». On ne sait pas comment les autres ont réagi lorsque McConaughey aurait lancé sa candidature potentielle.

Les stratèges politiques semblent penser que la candidature de McConaughey au poste de gouverneur du Texas, qui «sacrifierait son statut d’icône culturelle bien-aimée», n’est pas une possibilité probable. Certains affirment également que les chances de succès de l’acteur sont plus improbables qu’improbables, les stratèges républicains affirmant que le soutien du gouverneur Greg Abbott parmi la communauté des affaires avec des millions de dollars en banque lui donnera l’avantage sur McConaughey le défiant. Pourtant, cela n’a pas été complètement radié comme quelque chose qui peut arriver.

« Je trouve cela improbable, mais ce n’est pas hors de question », a déclaré le principal stratège républicain Karl Rove. « La question est: se présenterait-il en tant que républicain? Un démocrate? Indépendant? Et où est-il sur l’échelle politique? Il dit qu’il a une drôle de phrase sur le fait d’être un centriste hardcore, mais de quel parti dirigera-t-il? »

Le stratège basé à Austin, Brendan Steinhauser, a ajouté: « Je suis un peu plus surpris que les gens ne le prennent pas plus au sérieux, honnêtement. La célébrité dans ce pays compte pour beaucoup … ce n’est pas comme un acteur de la C-list que personne n’aime . Il a un appel. «

À l’heure actuelle, Abbott est toujours considéré comme le favori pour gagner alors qu’il se prépare à briguer un troisième mandat en tant que gouverneur, même après la réaction brutale de l’État suite à sa gestion de la tempête de verglas sans précédent qui a frappé le Texas plus tôt cette année. Le sénateur Don Huffines est déjà entré dans la course contre Abbott et il y a des rumeurs selon lesquelles le président du Texas GOP, Allen West, et le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, seraient également intervenus. la balance en faveur d’Abbott.

« Le Texas n’a pas besoin d’un tiers, Matthew! Nous avons besoin d’un deuxième parti », a déclaré le stratège démocrate Paul Begala, qui ne veut clairement pas que cela se produise.

Aucun démocrate n’a annoncé une campagne pour le gouverneur du Texas pour le moment, bien que le nom de Beto O’Rourke soit apparu comme une possibilité selon la rumeur. Cependant, si McConaughey, qui travaille actuellement sur sa série A Time to Kill pour HBO Max, décide de s’impliquer dans la course, le président du Parti démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, dit qu’ils «l’accueilliraient» à bras ouverts, préférant le voir. courir en tant que démocrate plutôt que sur les billets indépendants ou républicains.

« Il est jeune, beau, intelligent et a un peu de folie – mais c’est le Texas. Nous aimons ce genre de choses », a déclaré Hinojosa. « Il n’a pas contacté le parti que je connais. C’est absolument dans l’air. »

Récemment, un sondage a été mené auprès des électeurs texans inscrits par le Dallas Morning News et l’Université du Texas à Tyler. Lorsqu’on leur a demandé s’ils voteraient potentiellement pour McConaughey, l’acteur est sorti nettement en tête avec une avance à deux chiffres sur Abbott. Parmi les personnes interrogées, 45% ont déclaré qu’ils voteraient pour McConaughey, tandis que 33% ont choisi Abbott et 22% recherchaient quelqu’un d’autre.

Il reste à voir si McConaughey finira par courir pour de vrai, mais la spéculation à elle seule a fait parler beaucoup de gens. Cette nouvelle nous vient de Politico.