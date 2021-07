Matthew McConaughey est-il candidat au poste de gouverneur du Texas ? Dans sa politique

Alors que Matthew McConaughey continue de taquiner une candidature au poste de gouverneur du Texas, un nouveau sondage indique que l’acteur attire de plus en plus l’attention sur sa prétendue campagne.

Seulement 41% des électeurs aimeraient voir McConaughey se présenter contre l’actuel gouverneur Greg Abbott, mais la campagne devrait attirer beaucoup d’attention si elle se concrétise.

Matthew McConaughey est-il candidat au poste de gouverneur du Texas ?

L’acteur n’a pas encore confirmé de campagne de gouverneur, mais a déclaré en mars qu’il envisageait la possibilité de se présenter.

« Je serais idiot de ne pas le faire. Et c’est une considération honorable », a déclaré McConaughey, ajoutant : « Je suis prêt à occuper un poste de direction dans ce prochain chapitre de ma vie, mais je ne sais pas si c’est en politique. »

En mai, l’acteur oscarisé aurait passé des appels pour discuter de son aventure politique.

Le 4 juillet, McConaughey a adopté un ton patriotique avec une adresse à la nation pour le jour de l’indépendance, mais n’a toujours pas confirmé ou nié s’il y avait ou non une campagne de gouverneurs dans son avenir.

Quelles sont les opinions politiques de Matthew McConaughey ?

Les références politiques de McConaughey restent un mystère, tout comme certaines de ses positions. Mais nous avons quelques indices sur les problèmes qu’il pourrait vouloir aborder en tant que gouverneur du Texas.

Matthew McConaughey n’est ni démocrate ni républicain.

McConaughey s’est décrit comme «agressivement centré» et a critiqué à la fois la gauche et la droite pour leur approche de la politique.

« Il y a beaucoup de gens dans cette gauche illibérale qui sont absolument condescendants, condescendants et arrogants envers ces 50 autres pour cent », a déclaré l’acteur à Russel Brand en décembre 2020.

Il a également critiqué la droite comme étant « dans le déni » de la victoire du président Biden sur Donald Trump à cause de « fausses nouvelles ».

McConaughey est pro-contrôle des armes à feu.

Plutôt controversé pour un natif du Texas, McConaughey s’est prononcé contre ce qu’il a qualifié d’« épidémie » de violence armée.

L’acteur a pris la parole lors d’un rassemblement March For Our Lives, mais a insisté sur le fait qu’il ne soutenait pas un mouvement visant à éliminer complètement les armes à feu.

« March for Our Lives était pour la possession légitime, juste et responsable d’armes à feu – mais contre les fusils d’assaut, contre les magazines illimités et pour le suivi de la réglementation », dit-il.

McConaughey a parlé de la réforme de la police.

Lors d’une apparition en 2020 sur le podcast de Joe Rogan, McConaughey a répondu avec soin à une question sur la réforme de la police et le financement de la police.

« C’est presque comme s’il aurait dû être renommé parce que » defund « ne sonne pas comme si de l’argent avait été réaffecté à différents domaines pour gérer certains exercices de police », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la communauté et la police doivent mieux communiquer leurs besoins afin de trouver un compromis.

McConaughey est pro-masques et pro-vaccins.

McConaughey a exprimé son soutien aux mandats de masques tout au long de la pandémie et a déclaré qu’il était « abasourdi » par la décision du gouverneur du Texas Abbot d’ouvrir l’État en mars.

L’acteur a également interviewé le Dr Anthony Fauci sur son Instagram pendant la pandémie mais a souligné que la conversation n’était pas politiquement motivée.

Au début du déploiement du vaccin, McConaughey a rejoint l’émission spéciale « Roll Up Your Sleeves » de NBC pour exhorter les fans à se faire vacciner.

Bien que ce travail ne soit pas intrinsèquement politique, il parle peut-être de certaines des préoccupations de McConaughey dans sa rumeur de contestation de la campagne du gouverneur Abbot.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.