Matthew McConaughey encourage le public à retourner dans les salles de cinéma

L’acteur oscarisé Matthew McConaghey a été présenté comme le visage officiel d’une nouvelle campagne dans laquelle il cherche à inciter le public (notamment américain) à retourner en salles, ceci avant les nouvelles de certaines chaînes de complexes cinématographiques dont ils parlent. faire face à la faillite et donc à la fermeture de tous leurs complexes dans le pays.

McConaughey désigne les travailleurs de ces complexes comme «les héros invisibles qui apportent la magie des films sur grand écran». « Ce fut une année très difficile pour eux: permis, fermetures, en gros la plus longue interruption qu’ils auraient pu imaginer. »

McConaughey a répondu à cet appel dans le cadre d’une initiative intitulée « The Big Screen Is Back », lancée par les opérateurs de diverses chaînes de films aux États-Unis, ainsi que par des agents de talent, des cadres de studio et des cinéastes qui espèrent réactiver l’un des acteurs économiques secteurs les plus touchés pendant la pandémie.

Divers ouvriers font leur invitation respective tandis que certaines des premières les plus importantes de l’année apparaissent à l’écran, dont beaucoup ont subi de sérieux retards, tels que « No Time To Die », « In The Heights », « Shang-Chi and the Légende des dix anneaux »ou« A Quiet Place Part II ».

Avec l’avancée de la distribution des vaccins aux Etats-Unis, certaines bandes ont modifié leur plan initial de diffusion simultanée avec des services de streaming, c’est le cas de «Dune». Le nouveau film de Denis Villeneuve laissera passer deux à trois semaines avant d’être ajouté au catalogue HBO Max afin de profiter à sa sortie en salles.

Pendant ce temps, Matthew McConaughey attend la première du film d’animation « Sing 2 », dans lequel il a prêté sa voix aux côtés de Reese Witherspoon et Scarlett Johansson. L’acteur a également commenté ces dernières semaines la possibilité de lancer une campagne politique pour être le nouveau gouverneur du Texas aux élections de 2022.