Matthew McConaughey dit qu’une diseuse de bonne aventure l’a convaincu de faire comment perdre un mec en 10 jours

À l’occasion du 20e anniversaire du film, Matthew McConaughey et Kate Hudson racontent comment le film s’est construit et les sources improbables qui l’ont aidé.

Comment perdre un mec en 10 jours est devenu un incontournable absolu dans la catégorie des comédies romantiques depuis sa création il y a deux décennies. En l’honneur de son 20e anniversaire, les amoureux de l’écran Matthieu McConaughey et Kate Hudson se sont assis avec Vanity Fair pour parler du film et partager comment le film n’a presque jamais eu lieu et la façon surprenante dont tout s’est déroulé.





Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Kate Hudson jouant le rôle de l’adorable et ambitieuse chérie blonde Andie Anderson, mais selon l’écrivain Burr Steers, Gwyneth Paltrow a d’abord été désignée pour le rôle, « Au début, Gwyneth y était attachée, puis à un moment donné, elle doit ont eu un conflit et ont dû se retirer », explique Steers.

FILM VIDÉO DU JOUR

Kate Hudson, la légendaire reine de la comédie romantique, qui a récemment eu une vision torride du genre en train d’être stupide, sortait de sa performance nominée aux Oscars dans Presque connu et a repris là où Paltrow s’était arrêté. Cependant, trouver son homologue masculin pour jouer le beau cadre, Benjamin Barry, n’a pas été aussi rapide. Lorsque le nom de McConaughey est finalement apparu, se souvient Hudson,

« Nous cherchions des gars et nous n’arrêtions pas d’aller et venir pour savoir qui serait le bon gars. Le gars pour moi était vraiment important. Matthew est venu lors d’une réunion et j’ai pensé que c’était une excellente idée. J’ai adoré son énergie. Nous avons immédiatement vient de s’entendre. »

Cependant, McConaughey n’était pas si enthousiaste à propos du rôle et était initialement sur le point de l’accepter.





Une diseuse de bonne aventure sur Sunset Blvd a convaincu Matthew McConaughey d’accepter le rôle

Primordial

McConaghey a rappelé à quel point il n’était pas sûr et comment un moment surprenant avec une diseuse de bonne aventure a poussé l’acteur à accepter, en disant:

« Je me souviens m’être demandé si j’allais le faire ou non un soir alors que je me promenais sur Sunset Boulevard quand soudain, ce type est sorti de nulle part pour moi – c’était un gourou de la diseuse de bonne aventure [and] va, ‘Puis-je vous dire votre fortune très vite?’ J’étais comme, ‘Ouais, mec. Sûr.’ Il dit immédiatement : ‘Il y a un film que vous envisagez en ce moment. C’est une comédie romantique. Vous devez le faire, ou ce sera l’un des plus grands regrets de votre vie. Ça va être génial, ça va être une expérience incroyable, et ça va rapporter beaucoup d’argent.' »

Après cette rencontre, l’acteur costaud raconte : « Je me souviens avoir pensé : ‘Est-ce que le studio a embauché ce type ?’ J’ai ri à cette pensée, mais je me souviens aussi d’avoir pris une considération plus sérieuse. » En fait, McConaughey poursuit en disant: « Je pense que j’ai même accepté l’offre le lendemain. » Peu importe le gourou qui a conduit McConaughey à sa décision, les fans sont certainement heureux que cela se soit produit. Quant à la possibilité d’une suite tant demandée, dit Hudson,