Matthew McConaughey dirige le spin-off de Yellowstone avec de nouveaux acteurs et personnages

L’expansif Yellowstone L’univers se prépare à parcourir des territoires inexplorés avec son nouveau spin-off mettant en vedette le charismatique Matthieu McConaughey. Le drame occidental bien-aimé, Yellowstone, raccroche ses éperons après une course palpitante de cinq saisons. Le créateur de la série, Taylor Sheridan, n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour passer le flambeau, avec l’annonce d’un spin-off sans titre, alors que le soleil se couche sur l’histoire de la famille Dutton.

Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. Initialement, le spin-off était surnommé une suite. Cela a conduit à de ferventes spéculations parmi les fans selon lesquelles les membres originaux de la distribution de Yellowstone fera un retour triomphal. Cependant, Taylor Sheridan a laissé entendre que nous pourrions être dans quelque chose de complètement différent. Sheridan a suggéré que le spin-off pourrait présenter de nouveaux visages et personnages au public.

Et ce n’est pas tout ! Sheridan a également fait allusion à la possibilité que les retombées se déroulent dans un endroit autre que l’emblématique Yellowstone Ranch. Lors d’une interview avec Hollywood Reporter, Sheridan a déclaré…

[McConaughey] On dirait un ajustement naturel. Nous avons eu quelques conversations au fil des ans et avons craché quelques idées. Puis il a commencé à regarder Yellowstone et y a répondu. Il était comme, ‘Je veux faire ça.’ Et par « ça », il voulait dire plonger dans un monde brut se heurtant au monde moderne. Et puis j’ai dit: ‘Mon pote, on peut le faire.’

Mon idée d’un spin-off est la même que mon idée d’une préquelle – lisez-y ce que vous voulez.

Il y a beaucoup d’endroits où un mode de vie qui existait depuis 150 ans se heurte à un nouveau mode de vie, mais les défis sont complètement différents. Il y a beaucoup d’endroits où vous pouvez raconter cette histoire.