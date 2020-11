Matthew McConaughey a envisagé de devenir un guide de la faune, un entraîneur de football au lycée, un instructeur d’orchestre et plus encore lorsqu’il a cessé de recevoir des offres pour des rôles à Hollywood

Matthew McConaughey est aujourd’hui l’un des acteurs les plus talentueux et polyvalents d’Hollywood, mais il n’a pas toujours été vu de cette façon. En fait, à un moment donné, l’acteur lauréat d’un Oscar était typé pour des comédies romantiques et rien d’autre.

Décidant qu’il voulait un changement, il a refusé de jouer dans d’autres comédies romantiques, ce qui a entraîné une interruption de près de deux ans. Croyez-le ou non, pendant ce temps, McConaughey pensait que sa carrière d’acteur était terminée et envisageait de changer complètement de profession.

Matthew McConaughey a refusé 14,5 millions de dollars pour le rôle du « Dallas Buyers Club »

Bien que McConaughey connaisse un énorme succès financier de ses rôles dans des comédies romantiques, il se lasse de jouer les mêmes types de rôles. Il voulait plus de rôles dans lesquels il pourrait se faufiler, ce qui l’obligeait à refuser un rôle lucratif dans une comédie romantique qui lui aurait payé 14,5 millions de dollars. Au lieu de cela, il a décidé d’attendre patiemment un rôle qui pourrait montrer avec succès sa gamme, selon une interview avec Access Hollywood.

«… Ce fut une période de ma vie où j’ai eu un grand succès avec Rom-coms», a déclaré McConaughey. «J’ai vraiment aimé les faire, ils m’ont payé généreusement. C’est juste que j’ai commencé à me sentir comme si j’avais le script Rom-com ce soir, oh je pourrais le faire demain matin. Et je voulais trouver quelque chose qui me faisait transpirer dans mes bottes. Quelque chose dans lequel je me dis: ‘Ooh, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce rôle, mais je vais plonger et découvrir.’ Je cherchais de nouveaux défis, donc ces nouveaux défis que je voulais – ces drames – ne venaient pas à moi. … En fin de compte, j’ai dit non, et je pense que cela a également aidé à envoyer un signal à beaucoup de gens à Hollywood: «Oh, McConaughey ne bluffe pas»… »

Matthew McConaughey a cessé de recevoir des offres pendant 20 mois après avoir rejeté les rôles Rom-com

Déterminé à changer de marque, McConaughey a refusé de signer pour tout nouveau rôle Rom-com. Malheureusement, les producteurs hollywoodiens ne pouvaient pas l’imaginer dans un autre genre et il a cessé de recevoir des offres pendant près de deux ans.

« … Rien n’est entré, pas une offre pour quoi que ce soit », a déclaré McConaughey. «Le téléphone n’a pas sonné, puis après 20 mois d’absence, sans marque, n’ayant pas été dans un théâtre ou dans ton salon dans des comédies romantiques, ne m’ayant pas vu torse nu sur la plage, ‘Où est McConaughey?’ Au bout de 20 mois, je suis devenue une nouvelle bonne idée, je pense, pour différents réalisateurs, financiers, producteurs à Hollywood, et j’ai commencé à me voir offrir le genre de rôles que je recherchais.

Matthew McConaughey a envisagé d’autres professions lorsque Hollywood a cessé d’appeler

Pendant son absence du grand écran, McConaughey a envisagé plusieurs AUTRES professions. Son avenir incertain dans le cinéma l’a amené à envisager des carrières allant de l’enseignement à celui de guide de la faune.

«Ouais, pendant ces deux ans, ces 20 mois où je n’avais pas de travail, j’ai envisagé d’autres emplois», a admis McConaughey. «Je ne savais pas si je retrouverais un jour du travail à Hollywood. J’ai donc envisagé d’être enseignant au primaire, je considère être entraîneur de football au lycée, je considère être chef d’orchestre, guide de la faune, j’ai envisagé de revenir dans le droit. … »

Bien qu’il ait envisagé de changer de carrière, McConaughey est heureux de ne pas avoir renoncé à jouer pour de bon.

«… Je suis content qu’on m’ait proposé du travail parce que je suis content de ne pas avoir fait l’une de ces cinq choses parce que maintenant je peux simplement jouer un rôle, quitter ce travail et en faire un autre.

La décision de McConaughey de changer de marque a payé énormément, car sa performance en Dallas Buyers Club lui a valu l’Oscar du meilleur acteur.