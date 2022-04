Matthew Lillard et Bill Whirity annoncent un film sur les vampires après le lancement d’un studio de cinéma

L’acteur vétéran Matthew Lillard est passé derrière la caméra en tant que l’un des fondateurs de Midnite Movie Club, un projet basé sur NFT qui permet aux détenteurs de participer à ce qui est décrit comme le tout premier « Studio de cinéma décentralisé ». Le Pousser un cri et Scooby Doo La star s’est associée au scénariste-réalisateur Bill Whirity pour créer le studio, et les deux disent que leur objectif est que le public ait plus de contrôle sur les films qui sont réalisés.

Lillard et Whirity disent qu’ils veulent que le public aide à décider quels films Midnite Movie Club produira. On dit qu’ils se concentrent particulièrement sur les films de genre, y compris l’horreur, la science-fiction, l’action/aventure et la fantaisie. Ils lanceront le studio avec la production de Laisse les mourirun film de vampire dont la production devrait commencer cet été.

Selon le communiqué de presse, chaque NFT accordera un vote à son propriétaire actuel, donc plus on possède de NFT, plus il pourra voter. La technologie Blockchain enregistre chaque vote, et ce processus de prise de décision de groupe déterminera quels films seront éclairés ainsi que certaines décisions créatives prises par les cinéastes pendant la production. Cela inclut les acteurs qui pourraient être approchés en premier pour certains rôles, ainsi que les décisions concernant les costumes, les accessoires, la conception des créatures et la conception des affiches de films.

Les membres de la communauté auront également accès à des fonctionnalités spéciales exclusives telles que la visualisation de cassettes d’audition, de photos et de vidéos de décors, d’art conceptuel et de storyboard, et la participation à des AMA en direct et à des visites en direct des décors. 5 555 NFT seront proposés sur la blockchain Ethereum à 0,09 ETH pour 1 ou 0,08 ETH pour 2+ (environ 250-275 USD). Le NFT sortira le 20 avril.

Matthew Lillard et Bill Whirity estiment que le fait d’utiliser les NFT pour Midnite Movie Club est ce qui doit être fait pour l’avenir du cinéma. Ils comparent le studio à quelque chose comme un abonnement à une salle de sport qui offre des avantages exclusifs à ses membres, et que s’impliquer dans le processus de réalisation du film offre bien plus que ce que les gens attendent généralement des NFT. Reste à savoir comment cela finira par décoller, mais Lillard et Whirity sont optimistes. Ils ont déclaré dans un communiqué :

« Les NFT, la blockchain et le Web3 sont l’avenir d’Internet. Dans les années à venir, cette technologie va révolutionner de nombreux aspects de notre quotidien et l’industrie cinématographique ne fait pas exception. La plupart des gens pensent que les NFT ne sont que des œuvres d’art, mais c’est la technologie sous-jacente qui rend possible le Midnite Movie Club. Le MMC est une communauté privée, comme un country club ou une salle de sport, et votre NFT fait office de carte de membre. C’est votre clé du royaume, pour ainsi dire, et c’est ainsi que vous votez et aidez les cinéastes à développer leurs films. Nous croyons que les NFT sont une façon amusante de donner aux membres l’accès aux avantages de notre communauté grâce à un objet de collection. Il existe un croisement majeur pour les collectionneurs et les cinéphiles, donc proposer des NFT dans le cadre de notre projet est un choix naturel.

Le premier film du Midnite Movie Club, Laisse les mourir, entrera en production cet été. On ne sait pas quand le film sortira. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MidniteMovieClub.com.





