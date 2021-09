Matthew Labyorteaux, l’acteur de « Ingalls Family » qui ne savait pas qu’il était un enfant star

La célébrité l’a frappé si soudainement qu’il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Le succès qu’il a eu « La famille Ingall« Au début des années 80 c’était tellement que ses protagonistes n’assimilaient toujours pas tout ce qu’ils causaient à leurs milliers d’adeptes. C’est le cas de Matthieu labyorteaux, qui assure à cette époque qu’il ne se rendait pas compte qu’il avait été un enfant star.

PLUS D’INFORMATIONS: Matthew Labyorteaux, l’acteur de la « Famille Ingalls » né avec un trou dans le cœur

Bien que Matthieu labyorteaux, n’a pas occupé l’un des rôles principaux, sa participation en tant que Albert Ingalls C’était l’un des plus appréciés du public. Rappelons que le personnage principal était Michael Landon, qui a donné vie à Charles Ingalls, le chef de famille sur lequel tourne toute l’intrigue.

Posséder acteur qui a joué Albert Ingalls a déclaré à « Page Six » qu’à l’époque, lui et d’autres membres de la distribution de « Petite maison dans la prairie« »Ils étaient un peu perdus » par l’impact que la série avait produit.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à l’acteur qui jouait Albert Ingalls ?

«Je pense que certaines personnes ont adoré traîner et apprécier les distinctions et les filles qui vous poursuivaient. J’étais un enfant timide. J’avais mes animaux. Je ne savais vraiment pas que c’était populaire. »a déclaré l’une des stars de « The Ingalls Family ».

MATTHEW LABYORTEAUX, L’ACTEUR « INGALLS FAMILY » QUI NE SAIT PAS QU’IL ÉTAIT UNE STAR

Albert Ingalls faisait partie de la production, qui était basée sur le Livres de Laura Ingalls Wilder qui ont été écrites à la fin du XIXe siècle. La célèbre série a été diffusée pendant neuf saisons jusqu’en 1983 via le réseau de télévision NBC.

« (Quoi) je veux dire, c’est que vous entrez dans un restaurant et que les gens se retournent et chuchotent, demandent un autographe ou autre chose. Et à part ça, je n’avais pas l’impression d’être le paon marchant dans la rue, pour être honnête « Labyorteaux ajouté.

QUI EST MATTHEW LABYORTEAUX ?

C’est un acteur de cinéma, de télévision et de doublage né le 8 décembre 1966 à Los Angeles, Californie (États-Unis).

Les parents de l’acteur ont adopté un garçon nommé Patrick à l’âge de neuf mois et qui a été répertorié comme son nouveau frère.

Avant de devenir comédien professionnel, Labyorteaux a participé à diverses publicités télévisées et c’est en 1974 qu’il est appelé à jouer dans « Une femme sous influence », il y avait le rôle d’Angelo Longhetti.

C’était en 1976 lorsque l’acteur a reçu l’appel pour jouer un jeune homme nommé Charles Ingalls, dans le célèbre « The Ingalls Family ».

Deux ans plus tard, il reviendrait en tant que Albert Ingalls. Là, il participerait avec son frère qui jouait Andy Garvey.

PRODUCTIONS O MATTHEW LABYORTEAUX A PARTICIPÉ