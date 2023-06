Matthew Broderick discute de la discorde avec John Hughes pendant le tournage de la journée de congé de Ferris Bueller

Dans une récente interview, Le jour de congé de Ferris Bueller étoile Matthieu Broderick revient sur sa relation avec le réalisateur John Hugues. Le film de 1986 a connu un succès au box-office et auprès des critiques, et a valu à Broderick une nomination aux Golden Globe pour son interprétation du charmant personnage titulaire. Le film suit Ferris Bueller, un lycéen qui saute des cours et cherche l’aventure à Chicago. Hughes, qui a écrit, coproduit et réalisé le film de 1986, était l’un des cinéastes les plus aimés des années 1980, avec des crédits qui comprenaient des films comme Seize bougies, Weird Science, The Breakfast Club, et Belle en rose.





Alors que Le jour de congé de Ferris Bueller est devenu l’un des meilleurs films de lycée de tous les temps, ce qui s’est passé hors écran n’a pas toujours indiqué que le film serait un succès. Lors d’une apparition dans l’émission The Hollywood Reporter C’est arrivé à Hollywood podcast Broderick s’est souvenu de la réalisation du film, où la tension était élevée dès les premières étapes. Broderick a rappelé que lui et ses co-stars Alan Ruck, Jennifer Grey et Mia Sara avaient participé à un « test de costume au début » et les réactions de Hughes étaient moins que favorables.

« C’était un grand drame. Lorsque les images sont revenues, il a dit qu’aucun d’entre nous n’était « amusant à regarder ». Nous étions « ennuyeux » dans nos tests. En fait, certains d’entre nous lui ont plu, mais d’autres non, et j’étais l’un qu’il n’aimait pas », a déclaré Broderick.

La discorde entre les deux s’est poursuivie tout au long du tournage, Broderick mentionnant que Hughes était « quelqu’un qui pouvait se mettre en colère »:

«Pas extérieurement en colère, mais vous pouviez le dire. Il deviendrait mort. Le visage impassible, je disais : ‘Qu’est-ce que tu en penses ?’ Et il disait : ‘Je ne sais pas.’ Juste rien. ‘D’accord. John n’aime pas ça », dit-il.

Selon Broderick, le pire argument est survenu après que le réalisateur a commenté les expressions faciales de Broderick. Lorsque l’acteur a dit à Hughes qu’il se sentait « conscient » de ces commentaires, Hughes a refusé de diriger Broderick pendant quelques jours.

Matthew Broderick se souvient des points positifs

Bien que ces situations indiquent une relation litigieuse, Broderick a également partagé quelques points positifs sur le défunt cinéaste, affirmant que Hughes n’avait pas de rancune et prenait toujours son travail au sérieux. Il a également ajouté que Hughes n’était pas le seul réalisateur avec lequel il avait du mal :

« Je rends les gens fous parfois parce que parfois je ne fais rien, semble-t-il », dit-il. « Mais, j’espère que finalement, je le ferai. [Hughes] n’était pas le premier réalisateur à m’attraper à un moment donné et à me dire : ‘Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?' »

Suivant Le jour de congé de Ferris BuellerHughes a été scénariste, réalisateur et producteur de plusieurs films à succès jusqu’à sa mort en 2009. Broderick a ensuite joué dans des films tels que Glory, The Freshman, The Cable Guy, Inspector Gadgetet Les producteurset a remporté son deuxième Tony Award pour Comment réussir en affaires sans vraiment essayer (le premier était pré-Ferris Bueller pour Mémoires de la plage de Brighton). Les deux n’ont plus jamais travaillé ensemble, mais Broderick est apparu aux côtés de Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Chevy Chase et d’autres, pour une présentation honorant le cinéaste lors de la cérémonie des Oscars 2010. Broderick apparaîtra ensuite dans Pas d’émotions fortespremière le 23 juin 2023.