Matthew Atkinson était-il nerveux à l’idée d’agir face à un mannequin?

C’est l’histoire la plus effrayante à la télévision de jour depuis longtemps! Ces yeux rouges sur un mannequin Hope Logan gardé par Thomas Forrester gardent définitivement Amour, Gloire et Beauté téléspectateurs la nuit. Bien que le mannequin puisse être effrayant pour certains téléspectateurs, Matthew Atkinson (qui joue Thomas) n’était pas si progressif lorsqu’il a découvert qu’il emmènerait le personnage à travers des scènes intenses tout en agissant à côté d’un objet inanimé.

Matthew Atkinson et Jacqueline MacInnes Wood sur «L’audacieux et le beau» | Robert Voets / CBS Broadcasting, Inc.

Thomas Forrester traverse beaucoup de choses sur « The Bold and the Beautiful » en ce moment

Même s’il semblait que Thomas allait mieux, il s’engage en fait sur une voie espiègle et dangereuse. Liam Spencer l’a attrapé avec un mannequin qui ressemble à Hope. Alors que la sœur de Thomas, Steffy, Hope et le Dr John «Finn» Finnegan haussent les épaules, Liam dit qu’ils doivent le prendre au sérieux.

Ce que Matthew Atkinson dit du mannequin et plus

Alors que certains acteurs ont peut-être hésité à jouer avec un mannequin, Atkinson ne l’était pas du tout. Dans une nouvelle interview avec Soap Opera Digest, il a parlé du scénario ainsi que de son nouveau partenaire de scène.

« Je n’étais pas nerveux ou inquiet à ce sujet », a déclaré l’acteur lorsqu’on lui a demandé comment travailler avec le mannequin. «Tout d’abord, Thomas a été un peu fou depuis son retour en ville, alors laissez-le devenir fou. Il suit cette voie depuis un certain temps maintenant, donc ça va.

L’acteur a également noté qu’un feuilleton est l’un des rares médiums à pouvoir même raconter une histoire comme celle-ci à la télévision.

«Habituellement, lorsque vous avez quelque chose d’aussi sombre ou décalé, vous le dites dans les limites d’un long métrage ou d’une pièce de théâtre, vous avez donc des restrictions du début à la fin et vous vous immergez dans ce monde», a-t-il expliqué. «Mais c’est la magie des feuilletons parce que vous êtes capable de raconter ces histoires intéressantes pendant des mois à la fois. Vous pouvez amener des extraterrestres dans le scénario. Vous pouvez apporter ce que vous voulez car c’est un forum ouvert. Tout peut arriver dans ce monde – et c’est le cas!

Matthew Atkinson d’utiliser les mannequins en raison de la pandémie

Amour, Gloire et Beauté L’écrivain en chef et producteur exécutif Brad Bell a donné plusieurs interviews qui sont devenues virales quand il a révélé que l’émission utiliserait des mannequins dans des scènes intimes en raison de restrictions de production au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les mannequins étaient destinés à remplacer les corps et non à être réellement intégrés à la scène. Mais avec Amour, Gloire et Beauté ils l’ont emmené là-bas et ont un mannequin comme partie intégrante des scènes. Thomas interagissait-il avec un réel mannequin fait toujours partie du plan ou Bell a-t-il pensé à cela après que ses remarques aient commencé à gagner du terrain? Atkinson suggère que cela pourrait être les deux.

«Je ne sais pas si c’est de là que vient l’idée, mais c’est dans l’actualité depuis que les émissions sont revenues, et cela a fait parler les gens», a déclaré Atkinson. «Je pense que Brad a peut-être vu à quel point les gens étaient intéressés et compte tenu de la façon dont nous essayons de faire de la magie du cinéma en ce moment, ils ont décidé de l’inclure dans l’histoire, ce qui est vraiment amusant. C’est cool que, d’une manière très différente, nous explorions ce nouveau monde dans lequel nous vivons.

Amour, Gloire et Beauté est diffusé en semaine sur CBS.