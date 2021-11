Matt Smith présente de nouvelles impressions sur « House of the Dragon »

Dans très peu de temps, « House of the Dragon » sera prêt à arriver au catalogue HBO Max, avec la participation stellaire de l’acteur britannique Matt Smith, connu pour sa participation en tant que 11e incarnation de « Doctor Who », un programme qui Il a acquis une grande popularité internationale et le public l’a récemment vu dans la bande « Last Night In Soho ».

Smith a mené une conversation avec CNET, où il a profité de l’occasion pour partager quelques mots sur son arrivée à Westeros. Malgré le fait que « House of Dragon » soit un produit qui émerge directement du succès présenté par « Game of Thrones », il ne fait aucun doute que son équipe de rédaction a cherché à construire une histoire complètement différente de son prédécesseur.

« Nous avons essayé de faire un spectacle divertissant à de nombreux niveaux différents et ayant une portée et une ambition similaires à celles du spectacle précédent, à bien des égards », a déclaré Smith. « Mais évidemment, vous ne pourrez jamais recréer le succès de » Game of Thrones « , car c’était à un moment donné. C’était sa propre entité unique. »

Matt Smith, qui de par son expérience avec « Doctor Who » a déjà travaillé dans des franchises célèbres, a exprimé de quelle manière « House of the Dragon » cherchera à approcher son propre public : « Je suppose que vous contribuez à vous-même et à votre propre tour . C’est comme un certain degré, qu’est-ce que quelqu’un apporte à une pièce de Shakespeare ou à quelque chose qui a déjà été fait ? »

Smith pense que chaque artiste doit apporter sa propre composition émotionnelle et sa propre identité. Dans ses propres mots; « Jetez la peinture sur le mur et voyez ce qui colle. » « House of the Dragon » est basé sur le roman « Fire and Blood » de George RR Martin, qui raconte des événements survenus 300 ans avant l’histoire présentée dans « Game of Thrones ».

Matt Smith incarne Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys I. La série mettra en scène la soi-disant « Danse des dragons », une sorte de guerre civile qui s’est produite entre les membres de la famille royale qui voulaient prendre possession du trône de Westeros. « House of the Dragon » n’a pas encore de date de sortie officielle.