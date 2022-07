Matt Smith frappé au visage avec une hache pendant le tournage de House Of The Dragon

Ancien Dr Who La star Matt Smith devrait jouer un rôle de premier plan dans la série, et il s’avère qu’il a été frappé au visage lors du tournage.

Frankel jouera le chevalier Ser Criston Cole, et il a dit qu’il regrettait d’avoir jamais dit quoi que ce soit à ce sujet.

« Mais je me suis dit à l’époque, ‘Mon Dieu, de toutes les personnes que j’aurais pu frapper au visage, Matt était le pire. »

L’acteur craignait d’être expulsé de la série à cause de son erreur : « J’étais prêt à ce qu’ils [say], ‘Matt Smith, c’est ça ?’ Vous êtes hors du spectacle. »

Au cours des teasers et bandes-annonces que nous avons vus, Daemon combat Criston dans un tournoi de joutes. La paire est montrée en train de se battre, avec Daemon portant un casque en forme de dragon, le célèbre sceau des Targaryen.

Smith était un bon joueur à propos de l’incident et insiste sur le fait qu’il n’y a pas de rancune à propos de l’erreur.

Il a plaisanté: « Il m’a menti, mais ça allait. J’ai vécu pour me battre un autre jour. »

La série se déroule environ 200 ans avant Jeu des trônes, et raconte l’histoire de la famille Targaryen et une lutte pour le pouvoir. Le personnage de Smith, Daemon, est furieux lorsque son frère, le roi, nomme sa fille Rhaenyra comme son successeur. Avec Daemon insistant sur le fait qu’il est l’héritier légitime du trône, quelque chose nous dit que nous verrons plus d’une scène de combat pour Smith dans la série.