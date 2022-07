Matt Smith fait l’éloge du casting de Doctor Who de Ncuti Gatwa

D’un médecin à l’autre, Matt Smith n’a que des choses gentilles à dire sur le prochain acteur à jouer le rôle du seigneur du temps titulaire dans Docteur Who. Auparavant, Smith a joué dans la longue série de science-fiction en tant que onzième docteur et a depuis été remplacé par Peter Capaldi et Jodie Whittaker. Cette année, Whittaker mettra fin à sa course en tant que treizième docteur car il a également été annoncé que Éducation sexuelle étoile Ncuti Gatwa avait été choisi comme le quatorzième docteur.

Par variété, Smith était récemment au San Diego Comic-Con pour aider à promouvoir sa prochaine série HBO Maison du Dragon. L’acteur n’a pas oublié son passage dans le Docteur Who franchise, cependant, et a parlé des dernières nouvelles du casting. Smith a expliqué à quel point il aimait le casting en se basant sur la performance de Gatwa dans Éducation sexuelle, qualifiant le mouvement de « sensationnel ». Smith a également exprimé à quel point il était ravi de voir les épisodes de Gatwa sous la direction créative du showrunner de retour Russell T Davies.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que c’est le casting le plus sensationnel. Quel acteur – il est brillant dans l’éducation sexuelle. Je pense qu’il a quelque chose » d’autre « dont cette partie a vraiment besoin. Je pense [showrunner] Russel [T Davies] a aussi un tel sens de la série, et je suis vraiment, vraiment excité de voir où va « Doctor Who ». J’adore Doctor Who, c’est pour toujours dans mon cœur. »

Depuis son temps sur Docteur Who, Smith a encore été acclamé avec son rôle nominé aux Emmy Awards dans The CRown. Smith est également apparu dans des films comme Charlie dit, Sa maison, Dernière nuit à Sohoet Morbius. L’acteur jouera ensuite dans l’un des rôles principaux de Maison du Dragonune série dérivée de Game of Thrones qui arrivera sur HBO et HBO Max en août.

Ncuti Gatwa devient le 14e médecin à la dernière minute

Bbc

Ncuti Gatwa était justement la dernière audition vue par le showrunner de retour Russell T Davies pour le nouveau Docteur Who. À ce moment-là, les créateurs de la série avaient quelqu’un de complètement différent à l’esprit et pensaient probablement qu’il n’y aurait aucun changement avant la toute dernière audition. Ils ne s’attendaient pas à ce que Gatwa les impressionne autant qu’il l’a fait lorsqu’il a lu pour le Quatorzième Docteur, et il est tout de suite devenu clair pour Davies qu’ils venaient de trouver ce qu’ils cherchaient.





« C’était l’audition la plus flamboyante », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. « C’était notre dernière audition. C’était notre toute dernière. Nous pensions que nous avions quelqu’un, puis il est venu et l’a volé. »

Sur ce que ça fait d’avoir obtenu le rôle, Gatwa a ajouté : « C’est incroyable, c’est vraiment incroyable. C’est un véritable honneur, ce rôle est une institution, et il est tellement emblématique, et cela signifie beaucoup pour tant de gens, y compris moi-même, et donc cela signifie que tout le monde se sent également vu, afin que tout le monde puisse en profiter. Je suis donc très reconnaissant d’avoir reçu le relais et je vais essayer de faire de mon mieux.