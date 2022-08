Matt Smith commente Morbius Tanking au box-office

Matt Smith n’est pas trop gêné par Morbius sous-performant dans sa course théâtrale. Sorti en salles en avril, Morbius a été matraqué avec des critiques négatives et se trouve actuellement avec un score abyssal de 16% chez Rotten Tomatoes. Ses performances au box-office n’étaient pas bien meilleures car le long métrage était bien en deçà des attentes des studios. Une campagne Internet avait amené Sony à apporter Morbius de retour en salles pour une autre diffusion limitée, mais la plupart de ceux qui ont fait campagne devaient le faire comme une blague, car la réédition n’a pas été un succès.

Abordant la situation dans une interview de Rolling Stone, Smith reconnaît à quel point le film semblait avoir été « jeté sous le bus » après sa sortie en salles peu impressionnante. En même temps, l’acteur ne s’est pas laissé beaucoup affecter. Avoir une bombe cinématographique peut être décevant, mais, en fin de compte, ce n’est qu’un divertissement. Faire un film qui ne fonctionne pas aussi bien que prévu n’est pas si grave, car comme le dit Smith, il n’essaie pas de sauver des vies.

«Oui, il a été jeté sous le bus. Mais vous n’avez qu’à rouler avec. Que vas-tu faire d’autre ? C’est un film, en fin de compte, on ne sauve pas des vies. Pour une raison quelconque, cela n’a pas tout à fait fonctionné et… C’est ce que c’est.

Cela aide probablement que Smith sache déjà comment gérer un blockbuster attendu qui échoue au box-office. Il a déjà joué un rôle clé dans la tentative Terminateur redémarrage de la franchise Terminateur : Genisys en 2015, mais ce film a également été bombardé dans les salles. Cela a mis le Terminateur série de retour sur la glace jusqu’à ce qu’une autre tentative de relance de la franchise arrive avec Destin sombre en 2019, ce film se révélant également être une bombe au box-office.

Morbius a beaucoup mieux performé avec la sortie en streaming

Sortie de Sony Pictures

La bonne nouvelle pour le Morbius équipe est que le film n’a pas été un échec complet, car il a été assez réussi avec sa sortie numérique. En juin, Morbius a dominé les palmarès du marché des médias domestiques, dépassant d’autres titres populaires disponibles à l’époque comme Le Batman, Les méchantset Tout partout tout à la fois. Cela pourrait ne pas suffire à convaincre Sony d’en commander un deuxième Morbius film, mais cela fournit une doublure argentée à la sortie du film.

Daniel Espinosa réalisé Morbius en utilisant un scénario de Matt Sazama et Burk Sharpless. Le film met en vedette Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Le film est basé sur le personnage de Marvel Comics et suit un homme et son frère de substitution devenant des « vampires vivants » après s’être guéris d’une maladie sanguine rare. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis ci-dessous.