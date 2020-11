Matt Sarafa nous parle de sa nouvelle gamme de masques faciaux

Le créateur de mode Matt Sarafa a discuté avec Showbiz 45Secondes.fr de sa carrière et de sa nouvelle gamme de masques. Voici ce qu’il avait à dire.

Aide-mémoire Showbiz: Qu’est-ce qui vous a conduit à une carrière dans le design de mode?

Matt Sarafa | Presley Ann / Getty Images pour Timelapse Co.

Matt Sarafa: Je conçois depuis l’âge de 7 ans, croyez-le ou non! J’ai toujours été très artistique et quand j’étais enfant, je savais que je voulais finalement faire quelque chose dans le domaine créatif. Par coïncidence, ce qui m’a vraiment propulsé dans le monde de la mode était de regarder un marathon de Piste de projet avec ma mère. Nous avons regardé une saison entière en une seule séance, et elle a dit que je me suis tourné vers elle et j’ai dit: « Maman, je pense que je peux faire ça! » Maintenant, le reste appartient à l’histoire!

CS: Quels défis de carrière avez-vous rencontrés en cours de route et comment les avez-vous surmontés?

SP: J’ai lancé ma première ligne de mode à 16 ans. Être si jeune dans l’industrie a ses avantages, mais aussi de nombreux inconvénients. J’ai tellement appris en cours de route, mais au début j’étais très naïf et j’étais tellement excitée de vivre mon rêve.

Au début, c’était tellement difficile d’amener les gens à me prendre au sérieux à cause de mon âge. En cours de route, plusieurs hommes d’affaires ont essayé de profiter de moi et de ma marque en faisant des promesses vides et en ayant des arrière-pensées. Heureusement, j’aime absolument et fais confiance à chaque personne de mon équipe maintenant et j’ai définitivement appris ma leçon.

CS: Qu’est-ce qui a inspiré votre nouvelle gamme de masques faciaux?

Masque de la nouvelle ligne de Matt Sarafa | Gracieuseté de Matt Sarafa

SP: Au début de cette pandémie, j’ai fait un grand nettoyage de placard. Dans ma pile de trucs que je donnais, j’ai remarqué que certaines des pièces dont je me débarrassais feraient des masques super dope.

J’ai sorti ma machine à coudre et j’ai commencé à couper tous ces vieux vêtements et à les transformer en masques. Je n’avais pas l’intention de les vendre, mais ma famille et mes amis ont sûrement commencé à me demander d’en faire quelques-uns, puis des amis d’amis et d’étrangers dans la rue m’arrêtaient et me demandaient où j’avais mes masques.

Je pense qu’un masque facial peut être un accessoire de mode super cool, et je savais juste qu’il y avait d’autres personnes comme moi qui étaient trop fabuleuses pour porter ces masques chirurgicaux bleus de base. Les masques Matt Sarafa sont super confortables, fonctionnels et évidemment super à la mode!

CS: Que diriez-vous aux personnes qui refusent de porter des masques pendant la pandémie de COVID-19?

SP: Je dirais que ça se passe! Le port d’un masque ne demande vraiment pas grand-chose et c’est un petit prix à payer pour vous garder, vous et votre entourage, en bonne santé. Beaucoup de gens se plaignent du fait que les masques sont inconfortables, ce que je comprends, mais maintenant il y a tellement d’options de haute qualité qu’il n’y a aucune excuse.

Personnellement, j’aime porter un masque facial parce que a) je n’ai qu’à m’assurer que la moitié supérieure de mon visage est présentable, b) je me sens un peu plus furtif et incognito si je vois quelqu’un à qui je ne veux pas parler, et c) J’ai tellement de plaisir à coiffer des tenues autour des masques!

CS: Quand vous repensez à toutes les célébrités que vous avez stylisées jusqu’à présent, quel a été votre projet le plus mémorable et pourquoi?

SP: J’ai eu la chance d’avoir autant de clients incroyables tout au long de ma carrière, des gens fabuleux de tous les jours aux célébrités de premier plan que j’aime depuis que je suis enfant. L’un des plus mémorables pour moi devait être Tyra Banks. j’étais la le plus grand Le prochain top model américain fan à l’époque, la voir à plusieurs reprises dans mes créations est tellement surréaliste pour moi.

CS: Quels conseils donneriez-vous aux designers en herbe?

SP: Embrassez ce qui distingue votre style des autres et ne vous laissez pas trop emporter par les tendances et ne suivez pas ce qui est en vogue en ce moment. Votre créativité et votre individualité sont votre plus grand atout dans cette industrie, alors ne doutez pas.

CS: Quelle est la prochaine pour vous? Ou vous voyez-vous dans cinq ans?

SP: J’ai tellement planifié pour l’avenir, et surtout les prochains mois. Je travaille sur des collaborations majeures que j’ai hâte de révéler et sur d’autres nouveaux projets super excitants qui devraient arriver en 2021! Dans cinq ans, je me vois faire ce que je fais maintenant mais à une échelle beaucoup plus grande. Je crois que ma génération est l’avenir de la mode, et j’ai hâte de voir ce qui nous attend!

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.