Matt Reeves révèle sa condition pour avoir amené Superman dans l’univers Batman

La première rencontre en direct de Batman et Superman a eu lieu grâce à une vision que Zack Snyder a commencée mais n’a pas pu terminer. Quand et comment nous verrons la paire unir à nouveau ses forces est encore en suspens. Avec le Snyderverse laissé pour compte, Ben Affleck quittant son rôle de Batman, et Superman d’Henry Cavill renvoie une possibilité mais dans le doute, et Robert Pattinson apparemment sur le point d’être le nouveau Bat à long terme sur le bloc, y aurait-il une chance de lui faisant équipe avec le fils prodigue de Krypton? Ce n’est pas quelque chose que Matt Reeves veut explorer en ce moment, mais si cela arrivait, ce ne serait pas quelque chose comme Batman contre Superman : L’aube de la justice.

Les premières critiques complètes de Le Batman sont prêts et prêts à partir une fois l’embargo levé lundi, et dès les premiers murmures, il y a beaucoup de bonnes choses qui se dirigent vers le film, le ton sombre, ancré et dérangeant du film étant l’un des grands sujets de discussion de Robert Les débuts de Pattinson. Dans cet esprit, il faut se demander si un être comme Superman pourrait même travailler dans ce genre de monde, et c’est quelque chose que Reeves a noté en discutant du sujet d’un éventuel croisement.

On a demandé à Reeves si Superman et les autres membres de la Justice League existaient quelque part dans le nouveau Batverse, et le réalisateur a clairement indiqué que faire un film Batman et un monde dans lequel Batman seul existe est déjà assez difficile sans avoir à considérer immédiatement d’autres héros. Il a dit: « Je suppose qu’il n’est pas impossible de croire que quelque part sur la ligne, ils pourraient se connecter à autre chose, mais ce n’était pas mon intérêt là-dedans, et ce n’est pas mon intérêt dans ce que nous ferions dans les suivis pour le moment Soit. »





Matt Reeves a une vision claire de la franchise Batman et elle ne semble pas inclure d’autres héros DC







Bien qu’il existe une grande tendance multivers et croisée dans le monde des films de bandes dessinées, Matt Reeves veut clairement se concentrer sur Batman et les personnages de Gotham plutôt que d’essayer d’attirer toute la Justice League juste pour le plaisir. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait et inclurait Superman dans une suite à Le Batman, le réalisateur a longuement expliqué qu’il ne le ferait qu’avec une version crédible de Superman, mais pour l’instant, il a de quoi se concentrer avec le monde de Gotham tel qu’il est. Il a dit:

« Tu veux dire si ça pouvait? C’est ce que tu dis? Je veux dire, si quelque chose comme ça s’est produit, parce que j’ai fait très attention à … Pour moi, ce que j’essaie de faire, c’est de prendre … J’ai fait ça dans les films Apes aussi, et même Cloverfield, cette idée de prendre le seul élément fantastique et d’avoir ensuite tout ce qui l’entoure, donc ce sera aussi ancré que possible, pour que ça puisse se sentir … Je veux que ça se sente émotionnellement réel et pour que tout se sente très crédible. Dans ce film, encore plus loin que ce que j’ai fait dans ces films, j’ai essayé de trouver la version pratique et crédible. Si tout à coup dans le monde de Batman, vous découvriez qu’il y avait un extraterrestre qui était Superman, il y aurait beaucoup de choc Je veux dire, les gens devraient dire, oh mon Dieu, et peut-être que ce serait le seul élément fantastique.

Mais pour être honnête avec vous, ce n’est pas l’intention à ce stade, de trouver comment faire en sorte que cela se produise. Écoutez, nous devrions être si chanceux que ce soit un monde que les gens embrassent et qu’ils disent, oh mon Dieu, nous voulons voir ce qui se passerait lorsque ces choses entreraient en collision. Je pense que si jamais ce défi se présentait, ce serait passionnant à explorer, mais je devrais essayer de le faire à travers cet objectif. Vous savez ce que je veux dire? Et c’est tout à fait vrai, qu’en ce moment, pour moi, ce monde est l’endroit sur lequel je veux me concentrer.

Avec deux émissions dérivées et une ou deux suites potentielles à venir dans le monde de Le BatmanMatt Reeves a probablement raison de vouloir éviter de compliquer les choses en faisant venir d’autres héros extérieurs à Batman.





