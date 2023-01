Matt Reeves révèle le teaser de Cloverfield

La franchise Cloverfield a toujours été insaisissable quant à ses intrigues, mais petit à petit, plus de détails sont révélés sur Cloverfield 2.

Le film à venir dans le Cloverfield franchise, actuellement développée par Paramount, a été taquinée par l’original Cloverfield directeur Matt Reeves. Bien qu’il ait été discret sur les spoilers potentiels du film, il a laissé entendre qu’une voie potentielle pour la suite pourrait être un film d’horreur viral inspiré de la pandémie de COVID-19. Dans une interview avec SyFy à l’occasion du 15e anniversaire du film original, Reeves a expliqué que l’idée de « l’incertitude de ce que vous ne pouvez pas voir et l’idée qu’être à côté de quelqu’un, vous pourriez attraper quelque chose » pourrait être une veine très effrayante. pour le film de suite à suivre.

Les Cloverfield La franchise a toujours été connue pour ses campagnes publicitaires délicates et complexes, il est donc possible que cette citation de Reeves soit une pièce de plus dans un puzzle destiné à induire les fans en erreur. Cependant, il est passionnant de spéculer sur la direction potentielle que la franchise pourrait prendre avec un film d’horreur viral inspiré de COVID-19.

L’idée de « l’incertitude de ce que vous ne pouvez pas voir et l’idée qu’en étant à côté de quelqu’un, vous pourriez attraper quelque chose » pourrait apporter un nouveau niveau de peur et de suspense à la franchise. Les fans attendent avec impatience d’autres annonces officielles sur la direction et l’intrigue de Champ de trèfle 2.





Ce que nous savons de Cloverfield 2

Jusqu’à présent, aucun détail officiel de l’intrigue pour Cloverfield 2 n’a été confirmé par quiconque impliqué dans la production. Cependant, cette nouvelle citation de Reeves indique qu’ils sont prêts à emmener ce nouveau film dans une autre direction inhabituelle, imitant le statut presque anthologique des suites précédentes.

On sait que Paramount fera à nouveau équipe avec la société Bad Robot de JJ Abrams pour la production, et l’écrivain Joe Barton, connu pour son travail sur la série surnaturelle Netflix. Le fils bâtard et le diable lui-même et le thriller en boucle temporelle Le projet Lazarusest joint au scénario.

Les Cloverfield La franchise a commencé avec le film de 2008 sur un monstre géant émergeant de la mer pour attaquer New York. Il a été suivi par le thriller de bunker paranoïaque en grande partie sans rapport 10, allée Cloverfield en 2016 et l’aventure de science-fiction tordue Le paradoxe de Cloverfieldqui a été créée sur Netflix dans une sortie surprise après le Super Bowl en 2018. Sous l’Ombre Le réalisateur, Babak Anvari, est actuellement aux commandes du quatrième film de la série.

On ne sait pas quand plus de mises à jour sur Champ de trèfle 2 sera publié, car le projet en est encore aux premiers stades de développement. En conséquence, les fans de la franchise devront attendre d’autres annonces officielles sur la direction et l’intrigue du film.