Matt Reeves ne veut pas se précipiter dans Batman 2

Alors que le nouveau redémarrage de DC de la franchise cinématographique basée sur son célèbre croisé capé approche de la sortie en salles, le réalisateur Matt Reeves a déclaré qu’il ne se précipiterait pas instantanément dans la suite. Le Batman sort dans deux semaines et devrait déjà être suivi de deux suites prévues, ainsi que de la création d’une nouvelle franchise Batman avec deux spin-offs éclairés par Warner Bros. pour HBO Max. Malgré cela, Reeves dit qu’il n’a pas l’intention de commencer la production le Batman 2 bientôt.

Le nouveau redémarrage mettant en vedette Robert Pattinson débutera avec une approche différente, le film se déroulant dans la deuxième année du vigilantisme de lutte contre le crime de Bruce Wayne et ne touchera pas à son origine comme les films précédents. Ce sera le premier film d’introduction en son genre basé sur Batman, où le chevalier noir sera présenté aux côtés de plusieurs personnages importants de sa tradition de bande dessinée. Bien que Zack Snyder Batman contre Superman n’était pas non plus une histoire d’origine pour Batman, l’ouverture du film couvrait cet aspect de Batman de Ben. Maintenant, avec Pattinson assumant le rôle, nous le verrons affronter The Riddler, qui s’est déchaîné à Gotham. Le film mettra également en vedette Colin Farrell dans le rôle de Penguin et mettra également en vedette Zoë Kravitz dans le rôle de Selina Kyle / Catwoman dans un rôle principal.

FILM VIDÉO DU JOUR

Matt Reeves veut voir comment le public perçoit son Batman. Le scénario du film et l’abondance de personnages de bandes dessinées de Batman dans le film spéculent déjà sur un certain nombre de scénarios potentiels qui peuvent être adaptés dans les suites, mais Reeves dit que son film n’exprime pas l’idée d’être un chapitre de départ dans une longue franchise. Au lieu de cela, il a toujours souhaité Le Batman être un film sain.

S’adressant au Los Angeles Times En Español, Reeves a déclaré :

« Je pense que la première chose est une très longue sieste et voici le truc, mon sentiment en faisant le film a toujours été que je ne le traiterais jamais comme le chapitre 1. Parce que le chapitre 1 suppose qu’il y a plus de chapitres. Alors ce que je voulais faire était de faire de ce film une expérience satisfaisante afin que les gens puissent découvrir une nouvelle version fraîche d’un personnage que le monde aime depuis plus de 80 ans. »

Reeves a également ajouté qu’il avait beaucoup à dire dans les futurs films axés sur Batman de Pattinson et qu’il avait beaucoup d’histoires à mélanger pour d’autres épisodes. Il a déjà partagé ses idées sur une vision plus fondée de M. Freeze dans Batman 2. Mais d’abord, il veut analyser comment le public prend Le Batman et ses thèmes et sous-textes avant de faire ce saut.

« Je pense que si nous réussissons sur ce front, je sais que j’ai beaucoup d’histoires que je veux raconter, et ensuite nous ferons le chapitre 2, mais pas parce que nous n’avons pas fait de celui-ci une expérience complète. voyons ce qui se passe, voyons le public le regarder. J’espère qu’ils s’y connecteront et s’ils le font, alors oui, il y a certainement plus à faire, et je ne ferai pas la sieste trop longtemps ! »

The Batman continuera cependant avec les retombées de HBO Max





Warner Bros.

Reeves, qui a affirmé plus tôt qu’il cherchait à surpasser Nolan La trilogie du chevalier noir peut se concentrer sur une histoire à la fois pour atteindre ce niveau de perfection. Même Nolan a mis trois ans à faire Le Chevalier Noir et encore quatre ans pour terminer sa trilogie après Batman commence. De plus, Reeves pourrait également envisager d’exécuter les retombées, en se concentrant respectivement sur le département de police de Gotham City et le pingouin de Colin Farrell, dans lequel Reeves est activement impliqué en tant que producteur exécutif et co-créateur.

Le Batman peut ne pas être suivi pour une suite bientôt, mais il servira de base à toutes les histoires potentielles qui pourraient en découler à l’avenir. Le Batman est le premier projet de DC Films à sortir en tant que film solo et séparé depuis que le studio s’est aventuré dans le segment de la continuité du film partagé avec DCEU. outre Le BatmanWarner Bros. continuera DCEU avec des sorties comme Adam noir, Le flashet Aquaman : le royaume perdu. Il est également possible que Fille chauve-souris sortira également cette année en tant qu’ensemble exclusif HBO Max dans la même franchise. Le Batman reçoit déjà une réponse massive des fans et est susceptible d’attirer un énorme groupe de fans au cours de sa première semaine. Et si cela se passe en conséquence, Batman 2 pourrait bientôt être poussé dans le pipeline.





Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022.





Scott Eastwood se souvient d’un moment « volatile » avec Shia LaBeouf sur Fury Set La star de Fury, Scott Eastwood, a réfléchi au jour où les choses se sont tellement chauffées avec Shia LaBeouf que Brad Pitt a dû intervenir.

Lire la suite





A propos de l’auteur