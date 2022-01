Matt Reeves explique la raison du contrecoup du casting de Batman de Robert Pattinson

Robert Pattinson n’a pas été facile lorsque son casting de The Batman a été annoncé, et Matt Reeves sait exactement pourquoi.

Robert Pattinson a dû attendre son heure suite au contrecoup de l’annonce de son casting dans Le Batman en tant que super-héros titulaire. Alors que beaucoup n’ont pas tardé à ridiculiser le choix de l’acteur pour être le prochain Caped Crusader, le réalisateur du film, Matt Reeves, n’avait aucun doute sur le choix du casting, et il savait également exactement quel genre de personnes étaient bouleversées par le choix. En tant que sixième acteur à jouer le rôle de Batman sur grand écran, Pattinson rejoint Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck pour mettre son empreinte sur le rôle, et une fois que les images ont commencé à émerger, beaucoup plus de gens semblaient croire qu’il était plus que capable d’apporter quelque chose de nouveau à la franchise.

Matt Reeves et Robert Pattinson apporteront sur les écrans en mars une vision violente et troublante de Batman, en s’inspirant de la Première année bandes dessinées et Le long Halloween, avec un Bruce Wayne nouveau dans le rôle face à certains des pires méchants que Gotham City a à offrir. Apparaissant avec Pattinson, le casting du film comprend Zoë Kravitz dans Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano dans The Riddler, Jeffrey Wright dans Gotham Police Lieutenant Jim Gordon, Colin Farrell dans Oswald Cobblepot et Andy Serkis dans Alfred Pennyworth.

Dans une interview avec le magazine Esquire, Reeves a expliqué pourquoi il pensait qu’il y avait une grande divergence d’opinions sur le casting de Pattinson, et il pense que cela se résume simplement à savoir si les gens ont prêté attention au post de l’acteur.crépuscule carrière ou non. Il a dit:





« Il n’y a eu aucun acteur, lorsque son annonce qu’il allait jouer Batman dans l’un des longs métrages a été annoncée, qui n’a pas reçu de contrecoup. Les gens qui étaient excités, je savais que c’était parce qu’ils connaissaient le travail de Rob après-crépuscule. Les gens qui n’étaient pas excités, je savais que c’était parce qu’ils ne connaissaient pas le travail de Rob après-crépuscule.”

Le contrecoup du casting dans les films Batman remonte à Michael Keaton en 1989





Même si Internet et les médias sociaux ont permis aux cinéphiles d’exprimer très facilement leur opinion sur tout casting qui ne répondait pas à leurs attentes, même si ce n’était pas aussi facile dans les années 80, le casting de Michael Keaton chez Tim Burton Homme chauve-souris n’a pas plu à certains fans de bandes dessinées. Alors que Val Kilmer et George Clooney semblaient s’en sortir sans trop de critiques au stade du casting, leurs films ont certainement compensé cela. Christian Bale a réussi à en surprendre agréablement plus d’un dans Christopher Nolan Chevalier noir trilogie, mais Ben Affleck était un autre choix de casting qui a également suscité des critiques mitigées lors de ses apparitions dans le rôle.

Pattinson entre dans Le Batman sur le dos de certains rôles d’acteur solides, tels que Bon moment, le roi et Le phare avec Willem Dafoe. Pour ceux qui n’ont pas accordé plus d’attention à l’acteur après son rôle dans le la saga Twilight, Le Batman va venir comme un choc pour le système. Pour tous les autres, la barre des attentes a déjà été placée très haut et personne ne parie contre l’échec de Pattinson.





