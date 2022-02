Matt Reeves est prêt à inclure M. Freeze dans une suite de The Batman

Bandes dessinées DC

Mr. Freeze est un personnage qui mérite d’être revendiqué devant le public de la Bat et Matt Reeves pourrait être le réalisateur désigné pour le retour du méchant dans la franchise.

Monsieur Freeze a eu un pitoyable début au cinéma dans le tristement célèbre Batman et Robin où le personnage était aux commandes d’Arnold Schwarzenegger dans l’une de ses pires interventions sur grand écran. Le méchant est passé d’un personnage intimidant à une satire d’humour bon marché où chaque ligne de l’acteur avait à voir avec une blague à son sujet. « du froid ». Insupportable! Aujourd’hui, certains se souviennent de ce film et de la performance d’Arnold avec une pointe de nostalgie.

À présent homme chauve-souris c’est la responsabilité d’un réalisateur qui veut garder l’histoire du Dark Knight ancrée dans la réalité, ce qui rend difficile la présence de certains membres de la galerie des voleurs de Bat of Gotham. Il sera difficile de voir une version de Killer Croc dans cet univers créé par le cinéaste qui suit l’exemple de Christopher Nolan avec ses films du héros.

M. Freeze aura-t-il une seconde chance ?

Parlant du cas spécifique de Freeze, le réalisateur a déclaré : « Pour moi, ce serait intéressant de découvrir un moyen pour que quelqu’un comme M. Freeze apparaisse, c’est une belle histoire. Je pense qu’il existe une vraie version qui pourrait être puissante et cool. J’adore le côté fantastique de Batman, mais cette version se penche moins sur cet aspect du héros. Nous avons pu voir comment ces éléments ont du sens. C’est ma façon de voir les choses. ».

Alors que les premières apparitions de M. Freeze étaient assez hilarantes, Paul Dini et Bruce Timm ont revigoré le méchant tout au long du spectacle. Batman : la série animée avec ton épisode Coeur de glace qui reste l’un des favoris des amateurs de cette série animée. Cette version a marqué les débuts de la femme du personnage, Nora, qui était figée en attendant que Freeze découvre un remède à sa maladie.

homme chauve-souris est en vedette Robert Pattinson et les méchants qui apparaîtront dans le film sont The Riddler (Paul Dano) et The Penguin (Colin Farrell). Catwoman (Zoë Kravitz) fera également partie du jeu, qui cette fois est une alliée peu fiable du Dark Knight. Tous des personnages ancrés dans la réalité et qui semblent fermer la porte à une future intervention de M. Freeze malgré les propos de Matt Reeves.

