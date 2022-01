Matt Reeves dit que Batman s’inspire des films des années 1970, des bandes dessinées des années 1980 et du Nirvana

La plupart des créateurs de fiction s’inspirent d’autres sources pour leur travail. Pour Le Batman, le réalisateur Matt Reeves s’est inspiré de films des années 1970, de bandes dessinées des années 1980 et du groupe de rock emblématique Nirvana. Il a expliqué comment les films, les bandes dessinées et le groupe ont influencé son prochain film lors d’une discussion avec Esquire.

Lors de ses recherches sur le personnage de Batman, Reeves a été émerveillé par le roman graphique classique de 1987 Batman : première année. David Mazzucchelli a servi d’illustrateur de la bande dessinée, tandis que Frank Miller, qui est largement reconnu pour avoir aidé à restaurer l’obscurité du super-héros, était l’écrivain. Batman : première année est considéré par beaucoup comme l’histoire d’origine définitive de The Dark Knight et l’une des plus grandes bandes dessinées de tous les temps. Tandis que Le Batman le film n’est pas une histoire d’origine, lui et la bande dessinée tournent autour des débuts de Caped Crusader. Le roman graphique a ramené Batman à ses racines, car il ne dispose pas d’un large éventail de gadgets ou d’une Batmobile à ce stade de sa carrière dans la lutte contre le crime. Le prochain projet de Reeves aurait également le personnage sans les nombreux gadgets qu’il utilise généralement. Alors que Batman de Robert Pattinson utilisera certains outils, il n’aura pas un arsenal aussi important qu’il le fait normalement dans d’autres adaptations. Le roman graphique et le film à venir mettent en vedette un super-héros assez réaliste.

L’une des similitudes entre Première année et Le Batman est l’âge de Batman. Dans sa conversation avec Esquire, Reeves a expliqué: «Bien sûr, l’idée [to fit with the Year One story] était de faire de lui un acteur plus jeune.

De plus, Matt Reeves s’est tourné vers plusieurs classiques des années 1970 pour motiver son prochain projet. Certains des titres comprennent La connexion française, chauffeur de taxi, et quartier chinois. Comme Le Batman, tous les films mentionnés présentent des personnages faisant des choses moralement discutables. Dans une scène où Bruce Wayne/Batman recherche des criminels, un cadre semble remarquablement similaire à une partie de Conducteur de taxi. Reeves a fait remarquer qu ‘«il est habillé de ce que je pensais être une image hors de Conducteur de taxi.”

Une source intéressante à partir de laquelle puiser des idées était le tristement célèbre groupe de grunge des années 1990, Nirvana. Reeves a ensuite expliqué comment le groupe avait inspiré Le Batman quand il a dit: « Au début, quand j’écrivais, j’ai commencé à écouter Nirvana, et il y avait quelque chose à propos de [Nevermind song] « Something in the Way », qui est dans la première bande-annonce, qui fait partie de la voix de ce personnage. Quand j’ai réfléchi, ‘Comment faites-vous Bruce Wayne d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant ?’ J’ai commencé à penser, ‘Et si une tragédie arrivait [ie: Wayne sees his parents murdered] et ce type devient tellement reclus, on ne sait pas ce qu’il fait ? Est-ce que ce type est une sorte de toxicomane capricieux et imprudent ? » Et la vérité est qu’il est une sorte de toxicomane. Sa drogue est son addiction à cette pulsion de vengeance. Il est comme un Batman Kurt Cobain.





Le Batman arrivera dans les salles le 4 mars.





