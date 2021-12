Matt Reeves dit que Batman est le film le plus effrayant du Dark Knight

En train de regarder Le Batman peut être un peu plus troublant qu’il ne l’est habituellement de regarder des films de Batman. Prévu pour enfin sortir en salles en mars, Le Batman fera ses débuts avec Robert Pattinson en tant que nouvelle incarnation du personnage dans son propre univers autonome. Compte tenu de l’immense excitation qui entoure déjà sa sortie, le film sera plus que probablement un énorme succès, et une nouvelle franchise semble presque inévitable.

Le réalisateur Matt Reeves a également taquiné que Le Batman sera à l’opposé de la manière campy, colorée et amusante dont le personnage a pris vie pour la première fois en live-action par Adam West. Dans les derniers numéros de Total Film, Reeves dit que ce sera en fait le film Batman le plus « effrayant » à ce jour, taquinant davantage le ton plus sombre de ce film par rapport à la plupart des autres films de super-héros. Reeves promet également que son interprétation du Caped Crusader ne ressemble à aucun autre film de Batman jamais sorti.

«Ce film, je pense, est probablement le Batman le plus effrayant qui ait été fait. Parce que l’idée de ce que fait Batman – ça fait peur. Jamais été fait de cette façon. C’est un roman policier, c’est un film d’action et c’est un thriller psychologique.

Reeves pourrait faire référence à la façon dont le principal méchant de Le Batman, le Riddler de Paul Dano, est un mystérieux tueur en série qui laisse derrière lui des indices à résoudre pour Batman après chaque meurtre macabre. L’histoire se déroule deux ans après le début de la carrière de Batman dans la lutte contre le crime, et ce meurtrier ressemblant à un zodiaque devient son défi le plus difficile à ce jour, même si nous sommes à l’époque pré-Joker. Il aura l’aide de son majordome et confident Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et du lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) pour contrer le réseau corrompu de fonctionnaires de la ville.

Un synopsis du film se lit comme suit : « Quand un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman ( Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/alias le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de la maison et de l’ampleur des plans de l’agresseur devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »





Il y a au moins deux émissions télévisées prévues en développement chez HBO Max, ce qui montre la confiance que Warner Bros. a dans le film qui se porte bien. Une série suivra les officiers du département de police de Gotham, mais on ne sait pas si elle mettra en vedette Gordon ou tout autre personnage de Le Batman. Pendant ce temps, Colin Farrell a signé pour jouer Oswald « Penguin » Cobblepot dans sa propre série dérivée en solo, bien qu’il apparaîtra d’abord dans Le Batman dans une capacité limitée. Pendant ce temps, il existe des plans préliminaires pour plusieurs suites à Le Batman, et il y a des rapports de deux coupes alternatives du premier film, dont l’une pourrait présenter le Joker.

Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022. Cette nouvelle nous vient de Total Film.





