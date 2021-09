Matt Reeves dévoile un nouveau regard sur « The Batman »

En octobre, l’édition 2021 de la convention virtuelle DC Fandome a annoncé la présentation d’une nouvelle bande-annonce pour « The Batman », un film dans lequel nous verrons Robert Pattinson prendre le manteau de la chauve-souris dans un nouveau reboot qui mettra en vedette les performances de Zoe Kravitz en tant que Catwoman, Colin Farrell en tant que Pingouin et Paul Dano en tant que Riddler, qui a reçu une cure de jouvence terrifiante.

Ce samedi 18 septembre est célébré le « Batman Day », une journée spéciale au cours de laquelle DC Comics célèbre l’héritage de ce personnage mythique qui a captivé des générations de lecteurs depuis plus de 70 ans, ainsi Matt Reeves, scénariste et réalisateur de Son nouveau film l’adaptation a quelque chose en réserve pour les fans du Dark Knight.

Avec une date de sortie prévue pour le 4 mars 2022, « The Batman » est toujours en phase de post-production, alors Reeves a publié via son compte Twitter une photographie prise depuis la salle de montage, anticipant qu’il a hâte d’en révéler plus détails dans quatre semaines, lorsque la nouvelle édition de DC FanDome aura lieu.

Il est évident que le moniteur présente un gros plan de Pattinson portant la cape de la chauve-souris tenant ce qui semble être un « rang de chauve-souris ». Reeves a précédemment noté que ce nouveau film, dont le scénario est écrit avec Mattson Tomlin, présentera un style néo-noir similaire à celui des drames policiers des années 1970, avec un scénario hyperréaliste.

« Ce qui est vraiment important à propos de cette version, c’est que beaucoup d’autres histoires racontent comment il a vaincu sa peur et aussi, pour devenir Batman », a commenté Reeves lors de la révélation de la bande-annonce, arguant que son Batman est dans sa deuxième année. de lutter contre la criminalité.

« Pour moi, ce qui était excitant, c’est de ne pas faire ça, de ne pas faire l’origine. Ne pas faire ce qui a été fait si joliment dans d’autres films », le cinéaste assure que l’incarnation de Pattinson est au milieu de son expérience de justicier, il sera donc courant de le voir commettre des erreurs et grandir avec elles tout au long du film.