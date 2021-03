Matt Reeves célèbre la fin du tournage de « The Batman »

Warner Home Video Coffret Batman - The Batman Legacy -

Batman Le célèbre et impitoyable justicier, Batman, est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s'apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker... Bonus : Commentaire du réalisateur Tim Burton Sur le plateau avec Bob Kane Légendes du Dark Knight: L’histoire du