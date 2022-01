Matt Reeves a terminé le contrôle qualité sur The Batman : C’est incroyable !

Bandes dessinées DC

Le réalisateur de The Batman a finalement terminé son travail sur le film et a pu en profiter avec Dolby audio et visuels. Ses paroles!

©IMDBHomme chauve-souris

homme chauve-souris il a traversé de nombreuses situations jusqu’à son achèvement : problèmes dus au COVID-19 qui ont affecté son tournage ; Rumeurs de mauvaise relation entre le protagoniste Robert Pattinson et son gérant, Matt Reeves; les préjugés concernant le choix de l’acteur de la saga crépuscule comme le chevalier noir. La vérité est que beaucoup a été enterré dans le passé une fois les premières bandes-annonces du film arrivées.

Dans ce cas, les bandes-annonces étaient essentielles pour enthousiasmer les fans Homme chauve-souris avec un film sombre et même horrifique s’inspirant du film le zodiaque qui suit l’enquête sur un tueur en série. Dans ce cas, Le Riddler (Paul Dano) sera en charge de « marquer » aux classes supérieures de Gotham et laisser des messages pour que la chauve-souris enquête dans ce jeu pervers.

Le Batman va être génial

À présent, Matt Reeves Il a profité de ses réseaux sociaux pour dire au monde qu’il a pu voir le produit complet et faire un contrôle qualité avec des visuels et un son Dolby. Apparemment, le résultat n’est rien de plus et rien de moins qu’incroyable. Le cinéaste a hâte que le grand public apprécie son travail, ce qui pourrait bien signifier le coup d’envoi d’une trilogie avec Pattinson aux manettes.

« CQ enfin terminé dans un DolbyVision époustouflant avec un son Dolby Atmos absolument époustouflant. Merci, Dolby, de m’avoir fait exploser la tête. J’ai hâte que les gens voient The Batman dans un cinéma Dolby. »a été l’exclamation du cinéaste qui a eu l’occasion de profiter du film dans la meilleure qualité possible.

homme chauve-souris met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne, Andy Serkis dans Alfred, Paul Dano dans The Riddler, Colin Farrell dans The Penguin, Zoë Kravitz dans Catwoman, Jeffrey Wright dans James Gordon et John Turturro dans Carmine Falcone, entre autres. La réalisation est confiée à Matt Reeves qui a dans son générique champ de trèfle Oui La planète des singes : la guerre. Le film arrive au cinéma le 4 mars 2022 prochain.

