Matt Reeves a confirmé qu’ils parlaient déjà d’une suite à The Batman

Matt Reeves est occupé à promouvoir The Batman mais il a déjà été question d’une suite potentielle au film. Qu’a t’il dit?

homme chauve-souris

homme chauve-souris a dû courir par derrière parce que les fans du personnage avaient des réserves quant à la représentation du Dark Knight par Robert Pattinson, et beaucoup voulaient voir Ben Affleck dans le rôle. La vérité est que les bandes-annonces et les avant-premières du film de Matt Reeves ils l’ont positionné comme l’une des entrées les plus attendues de la saison. Quel changement !

Le film garde un ton inquiétant avec un tueur en série basé sur la réalité : L’énigmeinterpreté par paul danoqui en l’occurrence a marqué les classes supérieures de Gotham City et mène un jeu pervers avec Homme chauve-souris comme figure centrale. Il y a aussi de la place pour d’autres personnages classiques : Le pingouin et femme chatpour citer quelques cas de méchants qui sont même apparus dans les versions précédentes du héros.

Y aura-t-il une suite à The Batman ?

La vérité est que l’idée de Warner Bros. et Matt Reeves est d’établir un Bat-Univers autour du personnage de Pattinson et en ce sens le cinéaste aurait déjà commencé à partager de nouvelles idées pour l’avenir de Homme chauve-souris dans les films. Bien sûr, tout en supposant que le premier film soit un succès puisque certains sous-entendent déjà ce qu’il adviendra de cette version du Dark Knight qui sort du cadre Univers étendu DC.

«Vous ne faites pas le numéro un comme il va y avoir un numéro deux. Vous devez donner l’impression que vous frappez directement dans les gradins et ce doit être un film qui vit et respire par lui-même. » déclaré Matt Reeves sur homme chauve-souris, ses débuts dans le monde de la chauve-souris gothique qui, d’après ce que nous avons pu voir dans les avant-premières, est sombre et brutal. Quelque chose qui a convaincu une grande partie du fandom.

Le cinéaste poursuit : « Je crois vraiment en ce que nous faisons et je suis ravi de continuer à raconter ces histoires. Nous ajoutons déjà du contenu en streaming avec une émission pour HBO Max avec Colin Farrell, qui va être très cool, et il y a aussi d’autres choses. Nous avons déjà commencé à parler d’un autre film, mais nous devons d’abord montrer au monde ce que nous avons déjà fait et apprécier le processus. »

Non seulement ils travaillent sur le spin-off de Penguin, Reeves a un projet avec HBO Max qui explore l’intérieur du département de police de Gotham City et le réalisateur sert également de producteur exécutif de la série animée. Batman : Croisé Caped. Quels que soient les plans de ce créateur pour le personnage dans les films, il ne prévoit clairement pas de s’éloigner du héros de si tôt. homme chauve-souris Il arrive dans les salles le 4 mars.

