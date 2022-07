Matt Lillard veut faire un film Scooby Doo R-Rated

Le monde a reçu non pas un mais deux films Scooby Doo en direct au début des années 2000.

« Écoutez, je pense que si vous pouvez sortir le Snyder Cut de Batman, je ne sais pas s’il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas obtenir cette version [of ‘Scooby-Doo’] dehors », a-t-il dit à Too Fab.

« Je pense que les gens écoutent, surtout ces jours-ci, les médias sociaux, ils écoutent les fans et que le fandom est vraiment fort. »

Lillard a déclaré que ce serait «une chose super amusante à voir» une version horrible, sanglante et plus adulte du légendaire gang de résolution effrayant.

Les deux films originaux mettaient en vedette Sarah Michelle Gellar dans Daphné, Freddie Prinze Jr dans Fred et Linda Cardellini dans Velma.

Cependant, James Gunn, qui a écrit Scooby-Doo : le film et Scooby Doo 2 : Monstres déchaînés, estime que le studio de cinéma aurait juste besoin d’un peu de conviction.

Donc, tout ce dont nous avons besoin, c’est que Gunn ait un peu plus de temps libre, Warner Bros. à bord et le reste devrait parfaitement se mettre en place.

En plus des deux films, il a également exprimé le rôle de plusieurs émissions de télévision et jeux vidéo.

« À un moment donné, j’ai commencé à réaliser l’impact que cela a sur les enfants, sur des générations de personnes et ce que ce film signifie pour les gens, ce que la série télé signifie pour les gens », a-t-il expliqué à Too Fab.

« Et plus je vieillis, plus j’apprécie le pouvoir du personnage, alors maintenant je pense vraiment que c’est l’un des moments forts de ma vie. »