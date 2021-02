Matt James, premier «  Bachelor  » noir, dit que la controverse raciste entourant l’émission est «  dévastatrice  »

Matt James, le premier homme noir à diriger la franchise «The Bachelor» d’ABC, a dénoncé lundi les échecs de la série sur la diversité et les critiques généralisées de l’animateur Chris Harrison ces dernières semaines.

James, qui dirige la 25e saison de l’émission, a déclaré qu’un incident récent entourant les photos d’une candidate dans une fraternité antebellum sur le thème de la plantation formelle en 2018 et la défense par Harrison d’elle est un « reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que cette franchise de célibataire. ne parvient pas à s’attaquer de manière adéquate depuis des années. »

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, James, 29 ans, a déclaré que s’il reste encore quelques épisodes à diffuser pour cette saison, il était important pour lui de remédier à la situation.

« La réalité est que j’apprends encore ces situations en temps réel et cela a été dévastateur et déchirant, pour le dire franchement », a déclaré James.

La star actuelle de la franchise a déclaré qu’il espérait que le «point d’inflexion» entraînerait un véritable changement institutionnel pour la série ABC.

«Ce moment a suscité des conversations et des reportages critiques, soulevé des questions importantes et suscité des démonstrations inspirantes de solidarité de la part de la nation Bachelor», a déclaré James. «Cela m’a également poussé à réévaluer et à traiter ce que mon expérience sur The Bachelor représente, non seulement pour moi, mais pour tous les concurrents de couleur, en particulier les candidats noirs de cette saison, et des saisons passées, et pour vous, les téléspectateurs de domicile. »

Des photos de la candidate Rachael Kirkconnell ont refait surface ces dernières semaines d’elle à la fête sur le thème des plantations en 2018, ainsi que des allégations selon lesquelles elle aimait les photos contenant des drapeaux confédérés sur les réseaux sociaux.

Kirkconnell, originaire de Géorgie, a depuis présenté des excuses et dit aux fans de «Bachelor» qu’elle avait honte de son manque d’éducation et de compréhension sur les questions de race.

«À un moment donné, je n’ai pas reconnu à quel point mes actions étaient offensantes et racistes, mais cela ne les excuse pas», a-t-elle déclaré. «Mon âge ou quand c’est arrivé n’excuse rien. Ils ne sont en aucun cas acceptables ou acceptables. J’étais ignorant, mais mon ignorance était raciste.

Harrison, qui a animé l’émission depuis ses débuts en 2002, a défendu Kirkconnell dans une interview sur «Extra» avec l’ancienne «Bachelorette», Rachel Lindsay, qui était la première et seule femme noire de la franchise à diriger l’émission. Harrison a fait valoir que la critique de Kirkconnell pourrait être injuste, même si Lindsay lui a dit que les photos de la fête n’étaient «pas très belles».

«Eh bien, Rachel est-ce que c’est un bon look en 2018? Ou n’est-ce pas un bon aperçu en 2021? » Argumenta Harrison. « Parce qu’il y a une grande différence. »

De nombreux fans ont été scandalisés par la réponse de Harrison, excusant apparemment le racisme par des critiques de «culture d’annulation» malgré les tentatives de Lindsay d’expliquer que les soirées sur le thème de l’avant-guerre étaient inexcusables en 2018.

Harrison a depuis présenté deux excuses et a déclaré qu’il se retirerait de la réunion de l’émission, « Après la rose finale. »

Dans sa première reconnaissance de la critique, Harrison a présenté ses excuses aux fans et aussi à Lindsay, pour ne pas avoir écouté ce qu’elle lui disait. Il a dit aux fans qu’il « posséderait toujours une erreur ».

« Ce que je réalise maintenant, c’est de causer du tort en parlant à tort d’une manière qui perpétue le racisme, et pour cela, je suis profondément désolé », a d’abord déclaré Harrison.

L’animateur a publié une deuxième déclaration trois jours plus tard alors que les critiques demeuraient et que des questions se posaient quant à savoir s’il était la meilleure personne pour animer l’émission. Harrison a annoncé qu’il ne serait pas impliqué dans le tournage de la spéciale retrouvailles.

«La saison historique de The Bachelor ne doit pas être gâchée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions. À cette fin, j’ai consulté Warner Bros. et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose », a déclaré Harrison. «Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais.»

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.