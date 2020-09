Matt Hancock ne parvient pas à défendre le patron du commerce anti-LGBT, Tony Abbott

Matt Hancock a refusé cinq fois de répondre à une question sur l’homophobie endémique de Tony Abbott. (Sky News)

Le secrétaire conservateur à la santé, Matt Hancock, a donné une interview sur un accident de voiture pour tenter de défendre les opinions homophobes du nouveau patron du commerce britannique, Tony Abbott.

Matt Hancock, secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, est apparu sur Sky News le jeudi 3 septembre, parlant de la nomination annoncée de l’ancien Premier ministre australien anti-LGBT + Tony Abbott en tant que co-président du UK Board of Trade.

Ironiquement, portant un badge NHS Pride, Hancock a déclaré à Kay Burley qu ‘”en tant qu’ancien Premier ministre d’Australie, M. Abbott a manifestement une énorme expérience”, à laquelle elle a répondu: “Même s’il est un misogyne homophobe?”

Malgré les réactions négatives provoquées par la nomination d’Abbott sur ses opinions sur la communauté LGBT + et les femmes, Hancock ne semblait absolument pas préparé à la question.

Il a bégayé: «Eh bien, je, je suis, je pense que c’est, euh, je ne pense pas que ce soit, euh, vrai. Euh, je n’en ai vu aucun… »

Burley a poursuivi: «Je suis sûr que vous ne soutenez pas certains de ses commentaires. C’est un homophobe et c’est un misogyne.

«Eh bien, il est également un expert en commerce», a déclaré Hancock avec douceur.

Burley a demandé à nouveau: «Nous pouvons donc pardonner ses commentaires sur les femmes et sur le fait de laisser les personnes âgées mourir du COVID-19 et sur la communauté gay, même si sa sœur est gay, nous pouvons pardonner tout cela parce qu’il est bon dans le commerce?»

Hancock a de nouveau refusé de répondre à cette question, et à deux autres questions ultérieures, sur l’homophobie endémique d’Abbott.

«Tony Abbott est un homophobe et un misogyne» Santé Sec @MattHancock: “C’est aussi un expert du commerce”#KayBurley JM pic.twitter.com/92IFWVcDYH – Kay Burley (@KayBurley) 3 septembre 2020

Malgré ce que dit Matt Hancock, le patron du commerce, Tony Abbott, a une longue histoire de commentaires anti-LGBT +.

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott a bloqué les votes libres au parlement sur le mariage homosexuel pendant son mandat – et est devenu le chef de facto de la campagne contre le mariage homosexuel lorsque son successeur Malcolm Turnbull a soumis la question à un vote public en 2017 .

Lors de la campagne de vote par correspondance, Abbott a encouragé les gens à s’opposer au mariage homosexuel pour «protéger les femmes et les enfants», expliquant sa conviction que «les enfants devraient avoir à la fois une mère et un père».

Abbott a également dénoncé «l’intimidation morale» du «lobby gay» et a déclaré aux Australiens: «Si vous n’aimez pas le mariage homosexuel, votez non. Si vous vous inquiétez de la liberté d’expression et de la liberté de religion, votez non. Si vous n’aimez pas le politiquement correct, votez non, car c’est la meilleure façon de l’arrêter. »

Au cours de sa campagne, Abbott a même suggéré qu’il serait «préférable» que les enfants de sa sœur gay soient élevés par un couple hétéro, ce qui aggrave une querelle familiale qui a également conduit ses propres enfants à parler en faveur de leur tante.