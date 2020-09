Matt Hancock et Therese Coffey horrifient avec la vidéo de karaoké Queen

Un utilisateur de Twitter a averti que les personnes «sujettes aux cauchemars» ne devraient pas regarder la vidéo. (Twitter)

Matt Hancock et Therese Coffey, qui ont passé leurs semaines à défendre l’homophobie, tentent de chanter «Don’t Stop Me Now» dans une vidéo refaite à neuf et selon tous les témoignages, Freddie Mercury «tourne dans sa tombe».

Cette semaine a vu le travail et Coffey, secrétaire aux pensions, doubler son opposition au mariage homosexuel, et la secrétaire à la Santé Hancock défendre les vues homophobes du nouveau patron du commerce britannique, Tony Abbott.

Mais si vous pensez que c’était mauvais, il n’y a pas moyen de les arrêter maintenant.

Une vidéo est apparue en ligne de Hancock et Coffey exécutant une interprétation karaoké infernale de «Don’t Stop Me Now» de Queen, et tout Internet supplie 2020 de «faire arrêter».

Selon Indy100, le clip maudit a été filmé il y a trois ans lors de la conférence du parti conservateur en octobre 2017, et trouve les deux politiciens hurlant sur une chanson Gardien Le critique Alexis Petridis a un jour décrit comme un «hymne à la recherche de plaisir gay».

Un utilisateur de Twitter a donné une avertissement: «Si vous avez tendance à faire des cauchemars, ne regardez pas. La discrétion des téléspectateurs est conseillée. »

Oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu pic.twitter.com/zWzpx1Gfxk – 🧢oliver – ce qui est arrivé à Truth 3,5% (@laughingginge) 2 septembre 2020

La vidéo montre Coffey et Hancock «chantant» et «dansant» sur la chanson Queen, qui a été écrite par l’icône homosexuelle Freddie Mercury.

Les utilisateurs de Twitter ont souligné la douloureuse ironie, avec une l’écriture: “Rien à voir ici sauf Therese Coffey se fraye un chemin à travers une chanson sur le sexe gay avec enthousiasme, peu de temps après avoir voté contre l’amendement pour le mariage homosexuel en Irlande du Nord. (C’est en fait en juillet 2019 qu’elle a voté pour refuser aux homosexuels irlandais du Nord leurs droits).

La morgue. – Nicholas Shaw (@Lambdoid) 2 septembre 2020

Freddie Mercury se retourne dans sa tombe 😱. pic.twitter.com/MHqevZBwD7 – jane turnbull⭐️🖤😷 (@ janeturnbull17) 2 septembre 2020

Alors que l’étendue de la danse de Coffey semble être un léger tapotement des orteils, le mouvement apparent de Hancock est de s’accroupir à plusieurs reprises sur le sol, puis de se relever.

Utilisateurs de Twitter insisté leurs oreilles avaient “besoin d’être enlevées” après avoir regardé la vidéo, avec un commentaire: “Je grince des dents en entendant les mots “ si vous voulez passer un bon moment, appelez-moi ” prononcés par le vide qui est Matt Hancock. »

“Non non non non non non non non non non non non », a écrit un autre. “Je ne sais pas pourquoi mais je serre tout.

D’autres ont souligné que Hancock avait besoin de lire les paroles de la chanson emblématique, une personne observant: «Je veux dire qu’il faut un certain type, n’est-ce pas?

«Je suis presque sûr que même un enfant de cinq ans connaît les chansons de Queen par cœur, imaginez devoir les lire du scénario sur scène, mon Dieu.

Certaines personnes sur Twitter ont choisi de ne pas écouter leur son, car l’idée d’écouter la vidéo était tout simplement trop.

«Je ne clique pas dessus», a déclaré l’un d’eux. «Le simple fait de le regarder sans son me donne envie d’être violemment malade.

«Je ne vais pas écouter car je ne pourrai jamais [bear] il!!”