Matt Groening répond aux critiques des Simpsons et parle de la controverse avec Apu

Les années passent et Les Simpsons continueront d’être diffusés sur une chaîne de télévision car leur héritage transcende les générations, et c’est pourquoi la dernière grande décision de la série a été de la renouveler pour deux saisons supplémentaires: 33 et 34. Les critiques et une partie du public ont noté que les derniers épisodes abaissé leur qualité, et à ce sujet il répond Matt Groening, qui clarifie cela ils ont encore beaucoup à offrir.

L’esprit créatif derrière le programme s’est entretenu avec le médium USA aujourd’hui: « L’émission est une partie si importante du paysage de la culture pop que différentes générations l’ont découverte. Avec la façon dont les choses se passent ces jours-ci, vous pouvez accéder à toute l’histoire de la série à tout moment et regarder comment elle a changé. les années « .

Pour sa défense, il a poursuivi avec un message direct pour les téléspectateurs qui estimaient que la série avait perdu son charme: « Je donne quelques conseils aux gens qui ont grandi avec les Simpsons et peuvent penser que ce n’est plus pour eux. Revérifiez: la satire et la qualité de l’animation sont fantastiques. Je suis très fier des efforts du groupe. « .

«J’adore certaines des choses folles que nous avons faites. Maintenant, nous sommes entourés d’émissions animées mettant en vedette de gros papas stupides et leurs familles rebelles. Les Simpsons ne sont donc peut-être pas le seul groupe farfelu du quartier, mais les histoires que nous racontons les jours sont assez intelligents et assez fous « , il a souligné.

Il a également abordé la controverse sur Apu Nahasapeemapetilon, un personnage accusé de stéréotyper les personnes nées en Inde. Sur ce, il a confirmé qu’il ne quittera pas le programme: « Nous avons des plans pour Apu, mais nous devons voir si nous pouvons faire fonctionner les histoires. ». Enfin, il a assuré: « Je suis fier d’Apu ».