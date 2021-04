Matt Gaetz accusé d’avoir créé un jeu sexuel pour des représentants masculins

La plupart d’entre nous l’ont manqué d’une manière ou d’une autre, mais en janvier 2020, le représentant du GOP, Matt Gaetz, a été accusé d’avoir créé et de s’engager dans un «jeu» avec ses collègues masculins dans lequel ils marqueraient des points et classeraient leurs conquêtes sexuelles.

La base de cette révélation de 2020 remonte encore plus loin à l’époque de Gaetz en tant que législateur de première année à la Chambre des représentants de Floride, dépeignant une image de plus en plus inquiétante d’un homme avec une longue histoire de s’en tirer avec une exploitation sexiste et dangereuse des femmes.

Il a récemment été révélé que le ministère de la Justice enquêtait sur les allégations selon lesquelles Gaetz aurait eu une relation sexuelle avec une fille de 17 ans en 2019, au cours de laquelle il aurait enfreint les lois fédérales sur le trafic sexuel, affirmations qu’il nie à profusion.

Mais à mesure que l’on en apprend davantage sur le représentant de la Floride, il faut se poser davantage de questions sur la durée pendant laquelle nous pouvons ignorer de telles accusations.

Quel est le jeu sexuel que Matt Gaetz est accusé d’avoir créé pour lui-même et ses collègues masculins?

D’après un tweet publié par le journaliste de Politco Marc Caputo alors qu’il travaillait pour le Miami Herald en 2013, le jeu en question était assez simple.

Les représentants gagneraient un point pour avoir eu des relations sexuelles avec un lobbyiste, deux points pour avoir eu des relations sexuelles avec le personnel législatif, trois points pour avoir eu des relations sexuelles avec un autre législateur et six points pour avoir eu des relations sexuelles avec un législateur marié.

Les allégations contre Gaetz continuent d’affluer.

Des rapports plus spécifiques sur le «jeu sexuel» sont apparus dans un article publié par le Miami Herald en 2017, bien que les détails n’aient pas initialement mentionné Gaetz par son nom.

En 2020, le représentant de l’État du GOP, Chris Latvala, a incriminé son collègue représentant républicain en tweetant que Gaetz « avait créé un jeu dans lequel les membres de la FL House obtenaient des« points »pour avoir couché avec des assistants, des stagiaires, des lobbyistes et des législateurs mariés. »

Parmi les cibles du jeu figuraient des membres du personnel qui, selon les législateurs, étaient vierges.

Conformément à des allégations plus récentes, Gaetz semble utiliser le jeu pour cibler des femmes plus jeunes, en particulier des membres du personnel subalternes, exposant un déséquilibre de pouvoir inquiétant dans ses exploits sexuels.

Les «jeux» comme ceux-ci ne sont que trop familiers aux femmes du monde entier, des lycées à Capitol Hill.

Les femmes sont soumises et humiliées; les hommes sont élevés et promus. Les jeux sexistes, les exploitations sexuelles et leurs justifications font partie de la formation de nombreux «grands» hommes.

Facebook a été conceptualisé peu de temps après que Mark Zuckerburg ait créé un site Web pour évaluer les étudiantes de Harvard sur leur apparence. Maintenant, il est l’un des hommes les plus puissants du monde.

Donald Trump a plaisanté sur les agressions sexuelles contre des femmes avant de le faire passer pour un «discours de vestiaire». Il a remporté une élection présidentielle, même après l’enregistrement de lui disant que ces choses se sont révélées.

C’est un récit cohérent selon lequel «les garçons seront des garçons» tandis que les filles seront des victimes.

Gaetz a également été accusé de se vanter à plusieurs reprises de sa vie sexuelle et de montrer des photos nues de femmes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles à ses collègues de la maison.

On disait que cela faisait partie de sa «réputation», une réputation qui condamnait à plusieurs reprises les femmes à des postes d’infériorité. Une réputation créée dans les murs d’un bâtiment qui est censé protéger les femmes des hommes comme Gaetz – pas les employer.

Les crimes de Gaetz sont le fruit d’années de complaisance collective.

Le comportement de Gaetz imite celui d’un frat boy misogyne déterminé à déshumaniser les femmes avec lesquelles il couche.

Le trafic sexuel de mineurs est probablement son délit le plus extrême, mais ce n’est pas un délit auquel une personne s’implique du jour au lendemain. C’est un acte issu d’années de glissement sur des actes moins graves.

C’est un homme que beaucoup ont regardé s’engager dans un jeu ciblant les femmes pour des points sur un tableau de bord sans rien dire.

C’est un homme que beaucoup ont vu montrer des photos de femmes nues sans leur consentement et qui n’ont rien dit.

Alors que tout le ministère de la Justice mène une enquête, ces allégations se déroulent sous les tapis sous lesquels elles ont été balayées. Mais qu’en est-il des femmes qui ont dénoncé ces actes en premier lieu?

La sénatrice de Floride, Debbie Mayfield, a fait connaître le jeu de Gaetz pour la première fois en 2017, après en avoir pris connaissance au cours de sa première année en tant que membre de la Chambre et a appelé la Chambre à enquêter sur le sujet.

De toute évidence, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, car Gaetz n’a réussi à accroître son pouvoir qu’au cours des quatre années qui ont suivi.

Refuser d’écouter les femmes et ne pas enquêter sur ces premières allégations n’a fait que diriger Gaetz sur une voie encore plus dangereuse dans laquelle un adolescent est devenu sa victime.

Les représentants et le personnel du gouvernement ajoutant leurs histoires «Ce que Gaetz a fait» à la pile sans cesse croissante expose les dangers d’ignorer les perpétuations évidentes de la culture du viol.

Si personne n’est choqué par le résultat du comportement de Gaetz, alors tous ceux qui l’ont permis – ou même l’ont ignoré – sont complices d’une manière ou d’une autre.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.