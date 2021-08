Matt Damon sur la suprématie des super-héros au cinéma

Au cours de la dernière décennie, l’essor du cinéma de super-héros a changé la donne dans la façon dont nous percevons les blockbusters aujourd’hui, des sociétés comme Marvel Studios jouant un rôle de plus en plus important dans les box-offices internationaux et la culture populaire.

Marvel a de plus en plus d’acteurs de premier plan à rejoindre sa franchise, ne serait-ce que par le biais de camées. L’un d’eux est Matt Damon, qui a joué un acteur asgardien dans « Thor: Ragnarok » et reprendra le même rôle dans « Thor: Love and Thunder », et semble avoir des commentaires forts sur l’état actuel du cinéma.

Vous pourriez également être intéressé: James Gunn a supprimé la référence à Looney Tunes dans The Suicide Squad

Dans une conférence avec The Times, Matt Damon a expliqué comment la façon de regarder les films a changé parmi les nouvelles générations et comment le cinéma de super-héros a radicalement affecté les choix du studio lors de la décision des projets qu’ils réaliseront et des acteurs qui en feront partie. eux.

« Leur apparence est différente de la nôtre. Comment peuvent-ils regarder un film s’ils envoient des SMS ? En tant que personne qui fait ces choses, je ne peux pas dire que je l’aime. Les films tels que nous les connaissons ne seront pas quelque chose dans la vie de nos enfants, et cela m’attriste », a déclaré Damon.

Damon assure également que la raison pour laquelle les films de super-héros connaissent un tel succès est leur accessibilité à différents publics, ainsi que des films qui peuvent facilement être vendus dans d’autres pays car ils génèrent le minimum de confusion culturelle à travers leurs histoires.

Ils sont faciles pour tout le monde. Vous savez qui est le gentil, qui est le méchant. Ils se battent trois fois et le gentil gagne deux fois.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Venom: Let There Be Carnage » présente un nouveau regard sur son méchant

Outre Matt Damon, une multitude d’acteurs et de cinéastes ont participé à cette conversation en cours sur l’état actuel du cinéma depuis l’arrivée des super-héros au box-office international. Bien que les propos de Damon leur suggèrent une connotation négative, des réalisateurs tels que Martin Scorsese ou David Cronenberg ont nié la possibilité de les considérer comme une expression artistique sérieuse.