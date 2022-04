Matt Damon s’est qualifié d ‘ »acteur le plus stupide de tous les temps » pour avoir refusé une participation de 10% dans Avatar

de James Cameron Avatar est l’un des films les plus rentables de tous les temps, ayant attiré 2,17 milliards de livres sterling (2,78 milliards de dollars) au box-office international après sa sortie en 2009 – mais alors que la plupart des personnes impliquées sont sans aucun doute ravies de son succès , il y a un homme qui se donne des coups de pied.

Cela a dû être une nouvelle un peu malheureuse pour Matt Damon, qui aurait pu être beaucoup plus riche maintenant s’il avait profité de l’opportunité qui lui avait été offerte.

Damon se souvient : « Jim Cameron m’a proposé Avatar. Et quand il me l’a offert, il a dit : ‘Maintenant, écoute. Je n’ai besoin de personne. Je n’ai pas besoin d’un nom pour ça, un acteur nommé. Si tu ne prends pas ça, je vais trouver un acteur inconnu et le lui donner, parce que le film n’a pas vraiment besoin de toi ».