Matt Damon révèle que sa fille l’a récemment inspiré à arrêter d’utiliser le « f-slur »

Matt Damon explique comment il change en tant qu’homme et en tant que père.

Dans une large interview avec le Sunday Times, l’acteur de 50 ans et star du nouveau film « Stillwater » a révélé qu’il avait récemment cessé d’utiliser les insultes homophobes pour les hommes homosexuels après que sa fille lui en eut dit quelque chose.

Matt Damon au 74e Festival de Cannes pour le film « Stillwater » à Cannes, France, le 9 juillet 2021. Johanna Géron / .

« Le mot que ma fille appelle le » f-slur pour un homosexuel « était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente », a-t-il déclaré au média britannique. « J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai reçu un traité de ma fille. Elle quitta la table. J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film « Stuck on You! » Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et magnifique traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit, ‘Je retire le f-slur!’ J’ai compris. »

Nous ne savons pas vraiment quelle fille de la star de « Good Will Hunting » c’est qui l’a conduit à cette révélation. Damon partage quatre filles avec sa femme, Luciana Barroso : Alexia Barroso, 22 ans, Isabella Damon, 15 ans, Gia Damon, 12 ans et Stella Damon, 10 ans.

Damon a également partagé ses réflexions sur la façon dont le journalisme a changé au cours des deux dernières décennies, où les interviews sont agrégées en ligne avec les extraits sonores les plus intéressants au premier plan. Pour cette raison, a-t-il déclaré, il a décidé de modifier un peu plus ce qu’il révèle.

« Je pense juste qu’il y a une tendance maintenant… » commença-t-il. « Il y a vingt ans, la meilleure façon que je puisse dire, c’est que le journaliste écoutait plus la musique que les paroles (d’une interview). Maintenant, vos paroles sont analysées, pour les sortir de leur contexte et obtenir le meilleur titre possible. Tout le monde a besoin de clics. Avant, ce que je disais n’avait pas vraiment d’importance, car cela ne faisait pas la une des journaux. Mais peut-être que ce changement est une bonne chose. Alors je ferme le fk davantage. «