Matt Damon répond à la réaction contre lui en retirant le mot « F****t »

« J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai reçu un traité de ma fille. Elle a quitté la table. J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film Collé a vous! ‘

« Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et magnifique traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit : ‘Je retire le f-slur !’ J’ai compris. »

Bien qu’il soit agréable de savoir qu’il n’utilisera plus le mot dans aucun contexte, de nombreuses personnes ont trouvé problématique qu’il l’utilise du tout.

Damon a déclaré qu’il n’avait jamais utilisé le mot dans sa « vie personnelle » et qu’il était absolument solidaire de la communauté LGBTQIA+.

Il a déclaré à Variety: « Au cours d’une récente interview, je me suis souvenu d’une discussion que j’ai eue avec ma fille au cours de laquelle j’ai tenté de contextualiser pour elle les progrès qui ont été accomplis – bien qu’en aucun cas achevés – depuis que je grandissais à Boston et, comme un enfant, j’ai entendu le mot ‘f*g’ utilisé dans la rue avant même de savoir à quoi il se référait.

« J’ai expliqué que ce mot était utilisé constamment et avec désinvolture et était même une ligne de dialogue dans un de mes films aussi récemment qu’en 2003; elle a à son tour exprimé son incrédulité qu’il ait pu y avoir un moment où ce mot a été utilisé sans réfléchir.

« À mon admiration et à ma fierté, elle a été extrêmement claire sur la mesure dans laquelle ce mot aurait été douloureux pour quelqu’un de la communauté LGBTQ +, peu importe à quel point il était culturellement normalisé. Non seulement j’étais d’accord avec elle, mais j’étais ravi de sa passion, de ses valeurs et désir de justice sociale. »